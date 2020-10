Ruszyła modernizacja linii kolejowej Lubartów-Parczew

Rozpoczęły się prace związane z modernizacja linii kolejowej Lubartów-Parczew (Lubelskie). Inwestycja o wartości blisko 90 mln zł ma być zakończona w drugim półroczu przyszłego roku – poinformowała w czwartek w komunikacie spółka PKP-PLK.

Na trasie z Lubartowa do Parczewa oraz na stacji Parczew wymienione zostaną tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Poprawi się stan 15 obiektów inżynieryjnych, w tym dziewięciu mostów.

Efektem będzie dostosowanie przepraw do większych obciążeń, co umożliwi przewóz cięższych ładunków.

Zmodernizowana zostanie stacja Parczew oraz przystanki: Gródek, Zabiele, Parczew Kolejowa. Powstaną dwa nowe przystanki - w Laskach i Berejowie. Perony będą oświetlone, wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie. Zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią obsługę większej liczby składów. Dzięki przebudowie układu torowego pociągi pasażerskie przyspieszą na całym odcinku do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów.

Prace rozpoczęły się od demontażu linii. Zdjęto już około 12 km torów między Brzeźnicą Bychawską a Lubartowem. Wykonawca rozebrał perony na przystankach Tarło, Ciecierzyn, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica. W ich miejscu będą budowane nowe, wyższe, dogodniejsze dla podróżnych.

Ruszył remont blisko dwustumetrowego mostu nad rzeką Wieprz. Po demontażu toru stalowa konstrukcja 5-przęsłowego obiektu zostanie odnowiona i wzmocniona. Przęsła kratownicowe będą zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Przewidziano remont podpór i przebudowę przyczółków. Na odnowionym moście zostanie ułożony nowy tor. Prace objęły już także pięć innych obiektów.

Wartość projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew" to 89,9 mln zł netto. Projekt przewidziany jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2021 r.

Przebudowa trasy z Lubartowa do Parczewa to kolejny etap prac na linii z Lublina do Łukowa (linia kolejowa nr 30). W 2017 r. wykonano prace na odcinku Parczew - Łuków. Przeznaczono na nie prawie 100 mln zł netto. Dzięki inwestycji zmodernizowano 52 km linii. Prace objęły także perony w Parczewie i Radzyniu Podlaskim oraz obiekty inżynieryjne.

Prace na jednotorowej linii wymagają wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Obowiązuje on od końca sierpnia. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.portalpasazera.pl