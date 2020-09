Ruszyło postępowanie ws. terminala kontenerowego w Świnoujściu

Ogłoszono rozpoczęcie postępowania, które ma wyłonić operatora głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie w Świnoujściu.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosił publicznie rozpoczęcie konkurencyjnego postępowania mającego na celu wyłonienia podmiotu, który będzie operatorem głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie morskim w Świnoujściu.

Szacuje się, że w głębokowodnym terminalu kontenerowym zatrudnienie może znaleźć nawet kilkaset osób.

W porcie w Świnoujściu funkcjonuje jeden z największych w Polsce terminal obsługujący suche ładunki masowe, głównie węgiel i rudę oraz terminal promowy.

W styczniu br. Zarząd zbadał zainteresowanie realizacją przedsięwzięcia, otrzymując deklaracje zainteresowania projektem od siedmiu podmiotów; polskich, europejskich oraz z Azji.

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu docelowo ma osiągnąć roczną zdolność przeładunkową minimum 2 mln TEU (TEU - pojemność standardowego kontenera - PAP).

Założenia projektu przewidują przedstawienie koncepcji głębokowodnego terminala kontenerowego, a także zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko odpowiedniego akwenu morskiego i nieruchomości oraz wykorzystanie nieruchomości zgodnie z koncepcją - wynika z informacji portu.

Jak podaje spółka, ze względu na oddalenie od Świnoujścia umiejscowienie terminala nie ograniczy dostępu do obiektów turystycznych i nie obniży walorów wypoczynkowych miasta, a przypływające kontenerowce mogą stać się dodatkową atrakcją.

Obecne port w Świnoujściu to ponad pięć i poł kilometra nabrzeży, nowoczesny terminal promowy i terminal LNG. Jak podały służby prasowe, Świnoujście wspólnie ze Szczecinem tworzy jeden z największych na Bałtyku zespołów portów z roczną obsługą towarów na poziomie ok. 33 mln ton. Po zakończeniu wszystkich inwestycji do 2050 r., liczba ta ma być trzykrotnie wyższa - wynika z szacunków.

Szczecin i Świnoujście to porty o charakterze uniwersalnym. Obecnie prowadzony jest największy w ich historii program inwestycyjny o wartości 3 mld zł.

Działające na ich terenie przedsiębiorstwa są w stanie obsłużyć każdy rodzaj towaru i każdy typ statku - podkreśla spółka. Oba są najdalej na zachód wysuniętymi polskimi portami morskimi, leżącymi na pograniczu Polski i Niemiec. Usytuowane są na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą wzdłuż międzynarodowego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, wchodzącego w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Port w Szczecinie obsługuje zarówno towary drobnicowe, jak i masowe. Specjalizacją portu jest przeładunek i składowanie kontenerów, wyrobów hutniczych, ładunków ponadgabarytowych, a także papieru i celulozy. Port w Szczecinie jest największym w Polsce centrum przeładunkowym bloków granitowych. Obsługiwane są tu także ładunki masowe suche - takie jak węgiel, koks, kruszywa, zboże, nawozy oraz ładunki płynne, także te wymagające specjalnych warunków składowania i przeładunku, jak smoła.

W porcie w Świnoujściu funkcjonuje jeden z największych w Polsce terminal obsługujący suche ładunki masowe, głównie węgiel i rudę oraz terminal promowy, który jest liderem przewozów promowych do Skandynawii. Na terminalu obsługiwany jest ruch pasażerski, samochodowy i kolejowy. W Świnoujściu powstał także nowy terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno-spożywczych oraz terminal LNG, który dostawami z Kataru, Stanów Zjednoczonych i Norwegii gwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne.