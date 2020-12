Ruszyły konsultacje strategii rozwoju regionu CPK

Wspólnie z samorządowcami z 26 gmin i siedmiu powiatów z Mazowieckiego i Łódzkiego spółka CPK chce wypracować optymalne rozwiązania dla regionu planowanych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowała spółka. Jak dodała, w tej sprawie ruszyły w piątek konsultacje.

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wskazał, że CPK nie będzie tworzone wbrew opiniom mieszkańców i lokalnych liderów.

- Uwzględniamy ich głos i aktywnie współpracujemy, prowadząc inwestycję. Dotyczy to nie tylko Rady Społecznej ds. CPK. Rozpoczęte dziś konsultacje są kolejnym krokiem w tym kierunku. Chcemy, aby budowa CPK przełożyła się na poprawę jakości życia dla wszystkich mieszkańców regionu - powiedział Horała.

Spółka przekazała, że w piątek uruchomiona została strona, na której każdy mieszkaniec może znaleźć informacje o postępach prac dotyczących rozwoju terenów wokół CPK. Jak tłumaczy spółka, prace CPK nad strategicznymi projektami koncentrują się wokół trzech dziedzin: obszaru Airport City, planowanych terenów mieszkaniowych i parków przemysłowo-logistycznych.

- Chcemy tę listę uzupełniać o projekty samorządowe. Wspólna strategia rozwoju pozwoli na to, żeby skoordynować rozwój poszczególnych gmin i uniknąć niepotrzebnych kolizji z lokalną infrastrukturą -powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

"Strategia regionu CPK będzie dokumentem wpisanym w ustawowy system zarządzania rozwojem kraju, umożliwiającym ubieganie się o środki rozwojowe: zarówno z Unii Europejskiej, jak też programów krajowych (w tym Programu Wieloletniego CPK)" - czytamy.

Spółka zakłada, że strategiczne zarządzanie rozwojem regionu ułatwi wspólną realizację projektów lokalnych, takich jak programy aktywizacji zawodowej mieszkańców, przygotowanie terenów inwestycyjnych pod funkcje hotelowe i biurowe, opracowanie koncepcji dla nowych obszarów mieszkaniowych, zagospodarowanie okolic stacji kolejowej, modernizacja lokalnych dróg, w tym poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.