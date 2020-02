Ruszyły prace budowlane na odcinku S19 Nisko Południe-Podgórze

GDDKiA rozpoczyna budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19, który stanowi fragment szlaku Via Carpatia. Zakończenie prac zaplanowano w 2022 roku. W Polsce Via Carpatia będzie miała długość ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

130 km S19 w realizacji

Via Carpatia połączy północ Europy z południem

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Zgodnie z podpisanym kontraktem wykonawca wybuduje również urządzenia ochrony środowiska (w tym dwa górne przejścia dla zwierząt, dwa dolne przejścia dla zwierząt, 2 przejścia zespolone jedno z przejazdem gospodarczym, a drugie z ciekiem i drogą gminną, dziewięć przepustów o funkcji ekologicznej oraz ekrany akustyczne). Nie tylko komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg, ale również kwestie ochrony środowiska są dla nas niezwykle istotne. W ramach prac wykonanych zostanie również pięć wiaduktów drogowych.Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 jest już trzecim po odcinkach Zdziary-Rudnik nad Sanem i Rudnik nad Sanem-Podgórze, na którym trwają prace budowlane.W realizacji, w trybie „Projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej trasy Via Carpatia. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim.Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze trzy wnioski o wydanie ZRID.Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.Zobacz też: Powstanie nowy szlak komunikacyjny łączący cztery województwa Budowa S19 między Lublinem a Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września 2019 roku GDDKiA podpisało umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Z kolei 15 listopada 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie dla pozostałych trzech odcinków, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Łączna wartość tych projektów to ok. 4,5 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 2,3 mld zł.W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy, tworząc nowy korytarz transportowy.