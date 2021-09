Ruszyły testy nowych pociągów dla Warszawy. Kontrakt za 668 mln zł

W sierpniu z Żmigrodzie rozpoczęto testy pierwszego 5-członowego Impulsa 2 produkowanego przez Newag dla warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Nowinką w konstrukcji są drzwi w kabinie, którymi maszynista może wyjść z pociągu bez przechodzenia przez strefę pasażerską.





Zanim pojazd zostanie dopuszczony do ruchu, musi przejść szereg szczegółowych testów m.in. w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w okolicy Żmigrodu. To jedyny tego typu obiekt w Polsce, jeden z sześciu w Europie i ośmiu na świecie. Pętla, po której jeździ pociąg, ma długość 7725 metrów.



- Nasz nowy pojazd musi przejść badania układu hamulcowego, elektryki, hałasu, dynamiki czy osiągów trakcyjnych. Będzie także sprawdzany pod kątem TSI PRM, czyli dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się - powiedział Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej. - Zanim zostanie odebrany musimy mieć absolutną pewność, że jest sprawny technicznie i bezpieczny dla naszych pasażerów i pracowników - dodał.



Realizacja kontraktu przebiega zgodnie z harmonogramem. Nowosądecki Newag dostarczy pierwsze pojazdy wiosną 2022 roku.



- Kolejne pudła pojazdów Impuls drugiej generacji są przygotowywane do naniesienia odpowiednich powłok lakierniczych, a następnie zabudowy i montażu wnętrza - powiedział Zbigniew Konieczek, prezes Newagu.



Czytaj także: Newag dostarczy 10 lokomotyw dla PKP Intercity



Stołeczny przewoźnik kolejowy zamówił 21 pojazdów: 15 złożonych z 5 członów i 6 złożonych z 4 członów. Dzięki temu będzie mógł elastycznie zarządzać podażą miejsc w pociągach, np. w godzinach szczytu. W tandemie złożonym z dwóch "4-członów", który w lecie przyszłego roku jako pierwszy zabierze pasażerów wygodnie usiądzie 288 osób. W dwóch "5-członach" dostępne będą aż 372 miejsca siedzące.



Nowe pojazdy będą klimatyzowane, wyposażone w Wi-Fi, ładowarki USB, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe oraz defibrylatory AED. Producent wprowadził także dodatkowe rozwiązanie dla prowadzącego pojazd. Są nim drzwi w kabinie, dzięki którym maszynista może ją bezpiecznie opuścić bez przechodzenia do strefy pasażerskiej.



Wartość kontraktu realizowanego przez Newag wynosi blisko 668 milionów złotych brutto, z czego blisko 203 miliony pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa z Newagiem obejmuje także przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi pociągów oraz siedmioletnie serwisowanie.



