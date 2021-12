Ryanair anuluje loty do Maroka

Linie lotnicze Ryanair podjęły decyzję o wstrzymaniu do 1 lutego 2022 roku wszystkich lotów do Maroka, w tym także tych realizowanych z Polski. Zgodnie z decyzjami marokańskiego międzyministerialnego komitetu, ze względu na obostrzenia związane z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa , loty wstrzymano już od 29 listopada do 13 grudnia.

