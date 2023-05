Ryanair będzie latał z Hiszpanii na paliwie ze zużytego oleju spożywczego

Linia lotnicza Ryanair i grupa energetyczna Repsol podpisały dzisiaj porozumienie dotyczące przyspieszenia dostaw tzw. zrównoważonego paliwa lotniczego na lotniskach Ryanaira w Hiszpanii i Portugalii.

Umowa z Repsol daje Ryanairowi dostęp do 155 tys. ton zrównoważonego paliwa lotniczego (znanego jako SAF, czyli Sustainable Aviation Fuel) w latach 2025-2030. To odpowiada zapotrzebowaniu na paliwo dla ponad 28 tys. lotów z Dublina do Madrytu i pozwala na ograniczenie emisji CO2 o ok. 490 tys. ton CO2.

Zrównoważone paliwo lotnicze wytwarzane z surowców, takich jak oleje odpadowe pochodzenia organicznego (np. zużyty olej spożywczy) lub odpady leśne i rolnicze i jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym dekarbonizację lotnictwa.

Ryanair wyznaczył sobie cele polegające na wykorzystaniu 12,5 proc. SAF do 2030 r. i zerowej emisji netto do 2050 r.

- SAF odgrywa kluczową rolę w strategii „Ryanair Pathway to Net Zero” i w naszym celu wykorzystania 12,5 proc. SAF do 2030 r. Osiągnięcie tego wymaga wielu różnych surowców i metod produkcji, a Repsol szuka wielu rozwiązań. To porozumienie pozwoli nam na osiągnięcie około 15 proc. naszego celu. Repsol jest kluczowym partnerem Ryanaira w zakresie zrównoważonego rozwoju i nie możemy się doczekać dalszego rozwoju tej współpracy, gdy nasza grupa rozrośnie się i będzie przewozić 225 mln pasażerów rocznie - powiedział Eddie Wilson, dyrektor generalny Ryanair DAC.

- Umowa o współpracy z Ryanair, wiodącą europejską linią pasażerską, wzmacnia nasze zaangażowanie w sektor lotniczy i jest kolejnym krokiem w zaangażowaniu Repsol w paliwa odnawialne. Sektor lotniczy potrzebuje rozwiązań takich jak paliwa SAF, aby wesprzeć proces dekarbonizacji. To również umacnia naszą pozycję jako firmy multienergetycznej, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku - powiedział Valero Marin, dyrektor zarządzający Repsol ds. klienta

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl