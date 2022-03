Ryanair będzie latał z Krakowa do Berlina

W letnim rozkładzie lotów Ryanair otworzy nowe połączenie z krakowskiego Lotniska Balice do portu Berlin Brandenburg. W letniej siatce samoloty będzie także codziennie latać do Gdańska, a do Olsztyna na lotnisko Szymany dwa razy w tygodniu. Do siatki połączeń międzynarodowych włączono także włoską Pizę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl