Ryanair i regiony zdziwione nowymi prognozami. "Ociera się to o megalomanię"

Długo branża lotnicza w Polsce czekała na prezentacje specjalnie zamówionych w IATA prognoz dla ruchu lotniczego w Polsce na kolejne lata. Dokument znacząco wpłynie na ostateczną treść procedowanej w Ministerstwie Infrastruktury „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 roku”. Władze resortu i spółki Centralny Port Komunikacyjny zapewniają, że przedstawione dane dają możliwość merytorycznej i konstruktywnej dyskusji. Przedstawiciele branży, których przepytaliśmy, nie dowierzają jednak zaprezentowanym danym.

Pasażer zakocha się w CPK i zrezygnuje z portów regionalnych?

Co z LOT-em, największym polskim przewoźnikiem?

Warto dodać, że ogromne inwestycje infrastrukturalne w segmencie cargo prowadzą już Katowice. Poważne plany mają też w Krakowie oraz Łodzi.- Obecnie ruch cargo my w Polsce niejako „oddajemy” do innych lotnisk europejskich, bo po prostu nie mamy infrastruktury, nie mamy tej przepustowości, którą ten rynek można by obsłużyć. CPK, jako inwestycja greenfield, pozwala tak ją zaprojektować, by w sposób optymalny ten biznes cargo mógł się u nas rozwijać - komentuje jednak prognozy IATA dla CPK Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.Jak podkreśla Olga Palec-Furga, faktyczna ilość cargo lotniczego wywożonego od nas transportem kołowym i nieujęta w żadnych statystykach (w tym statystykach IATA) jest kilkukrotnie wyższa. Główną przyczyną tego stanu rzeczy nie jest jednak tylko i wyłącznie brakująca infrastruktura.- W mojej ocenie istotnym elementem odpowiedzialnym za to, że Polska zasila porty europejskie i nie nadaje przesyłek z rodzimych portów jest brak promocji i lobbingu na arenie logistyki międzynarodowej. Łańcuchy dostaw to obszar bardzo podatny na zmiany inicjowane i wspomagane poprzez budowanie kontaktów biznesowych. Samo oddanie do użytkowania nowej multimodalnej infrastruktury CPK nie odwróci tego trendu - argumentuje Palec-Furga.Kolejne liczby, które zdziwiły przedstawicieli branży lotniczej, a które na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” przygotowała IATA, to te dotyczące prognozowanej liczby pasażerów w Polsce w 2040 roku, czyli już z funkcjonującym Centralnym Portem Komunikacyjnym.- Prognozy mówią jasno: czeka nas nie tylko powrót do wyników sprzed pandemii, ale dalszy dynamiczny wzrost rynku po 2024 roku. Dzięki wybudowaniu Portu Solidarność przyciągniemy do 2060 roku ok. 850 mln pasażerów. Trudno o bardziej niepodważalny argument za budową CPK. Cieszę się, że tak uznana instytucja jak IATA dostrzega wartość naszego projektu i mówi wprost, że bez niego nie zrobimy kroku naprzód - stwierdził Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.Przeczytaj więcej o prezentacji danych IATA: 30 mln pasażerów w CPK w pierwszym roku. Oto prognozy W zarządzie Związku Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL) z „zainteresowaniem” przyjęto tę prezentację. Jednak, jak podkreśla prezes instytucji zrzeszającej wszystkie porty regionalne w kraju, te dane będą wymagały jeszcze pogłębionej analizy, a w szczególność odniesienia ich do przygotowanych przez wszystkie lotniska w Polsce Planów Generalnych, które i tak już zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury. Zwłaszcza, że od wielu lat około 60 proc. pasażerów w Polsce obsługiwanych jest właśnie przez te porty- Wysoki udział regionów w całości ruchu nie został zachwiany nawet przez pandemię koronawirusa, co jest dobry prognostykiem na przyszłości. Lotniska regionalne dla milionów pasażerów rocznie są portami pierwszego wyboru, decyduje o tym oferta i czysty pragmatyzm: latanie z regionów jest po prostu tańsze i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Szybkość odbudowy przewozów pasażerskich po pandemii i dalszy rozwój branży w głównej mierze zależy od decyzji i możliwości linii lotniczych - zauważa Artur Tomasik, prezes ZRPL i spółki zarządzającej Katowice Airport.- To co widzę na przykładzie Krakowa, Katowic czy Gdańska nie trzyma się kupy. Te liczby będą wyższe - mówi szef Ryanaira w Polsce.- Prognoza liczby pasażerów dla portów regionalnych jest ewidentnie niedoszacowana. Ten wzrost na pewno będzie większy. Sezon letni 2022 roku pokaże, o ile tutaj IATA się myli. Moim zdaniem myli się i to nie o kilkanaście, ale w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Ten ruch w portach regionalnych będzie po prostu większy - przekonuje Michał Kaczmarzyk.Prezes tego niskokosztowego przewoźnika w Polsce, punktując zlecone przez rządzących prognozy w IATA, przywołuje te przygotowane przez Ryanaira oraz konkurencji, która operuje na polskim niebie.- Jaskrawym przykładem niedoszacowania jest Modlin, gdzie pokazuje się, że ruch z 3 mln pasażerów w 2019 wzrośnie w 2040 roku do 4,1 mln pasażerów. Tylko my, jako Ryanair, mówimy że jesteśmy w ciągu 5 lat podwoić ruch, czyli mieć 6-7 mln pasażerów. To pokazuje, że te prognozy jeśli chodzi o porty regionalne są złe - twierdzi.To co zwróciło uwagę menadżerów lotniczych, z którymi rozmawialiśmy, to wielki nieobecny prezentacji prognoz dla Polski czyli PLL LOT.Na sali warszawskiego Okęcia podczas wyświetlania kolejnych danych dla portów, w tym dla CPK, siedzieli prezesi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, CPK, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, przedstawiciel Doradcy Strategicznego CPK z koreańskiego lotniska w Incheon oraz przedstawiciel Integratora Programu CPK.Przypomnijmy, że budowany CPK dla naszego narodowego przewoźnika ma być głównym hubem. To LOT, w zapewnieniach ministrów z resortu infrastruktury, miał też stanowić o sile nowego lotniska. W skrócie – sukces CPK nierozłącznie wiązać miał się z biznesowymi aspiracjami LOT-u.- Myślę, że LOT sobie wreszcie uświadomił, że CPK i ewentualne przenosiny do tego portu, to będzie gwóźdź do trumny tego przewoźnika. Dużą przewagę, którą dzisiaj ma LOT nad konkurencją, jest to, że jest on w Warszawie. Jest blisko miasta. To lotnisko jest kompaktowe i skrojone na potrzeby LOT-u. Umówmy się – LOT nie będzie miał nigdy większych potrzeb niż te, które w tej chwili mu daje Chopin - komentuje prezes Kaczmarzyk z Ryanaira.