Ryanair inwestuje w Katowicach kolejne 100 mln dolarów. Będą nowe miejsca pracy

Ryanair ogłosił 28 lutego największy w historii rozkład lotów na najbliższy sezon dla Katowic. Obejmuje on 16 regularnych tras, a także 30 tras czarterowych. Przewoźnik zbazuje też na lotnisku Pyrzowice kolejny samolot – co oznacza dodatkową inwestycję o wartości 100 mln dolarów.

Tego lata Ryanair z Katowice Airport zaoferuje w sumie 16 tras. Linia lotnicza w Katowicach bazuje już w sumie 9 samolotów.

- Dzięki rekordowemu rozkładowi lotów na 2023 r. oraz 9 zbazowanym samolotom - inwestycji o wartości 900 mln dolarów w Katowicach - i wsparciu ponad 400 wysoko opłacanych miejsc pracy dla pilotów, personelu pokładowego, inżynierów oraz obsługi naziemnej - Ryanair zapewni większy wzrost i niższe ceny niż jakakolwiek inna linia lotnicza w Polsce - przekonywał podczas konferencji prasowej Michał Kaczmarzyk, prezes linii Buzz oraz szef polskich struktur Ryanair.

Kaczmarzyk ogłosił uruchomienie 3 nowych kierunków: do Puli, Treviso oraz Warny.

W związku z rozwojem w górnośląskim porcie przewoźnik rusza z rekrutacją kandydatów na blisko 100 stanowisk w zespole obsługi naziemnej oraz załóg pokładowych.

- Ryanair to jeden z głównych bazowych przewoźników w Katowice Airport, współpracujemy już od ponad 15 lat. Cieszy nas fakt, że linia w stabilny sposób rozwija swoją bazę w Pyrzowicach, i to zarówno w segmencie przewozów regularnych, jak i czarterowych. Jestem przekonany, że nowe sezonowe trasy do Puli w Chorwacji i Warny w Bułgarii z pewnością spotkają się z dużym zainteresowaniem - stwierdził Artur Tomasik, szef Katowice Airport.

