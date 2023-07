Ryanair już kreśli scenariusz ekspansji na Ukrainie po zakończeniu wojny

Prezes irlandzkiej linii lotniczej Ryanair podczas wizyty w Kijowie zapowiedział, że dwa miesiące po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie i otwarciu przestrzeni powietrznej wznowi loty pasażerskie z trzech lotnisk.

Podczas dzisiejszej wizyty w Kijowie prezes irlandzkich linii lotniczych Ryanair Michael O' Leary spotkał się z wicepremierem Ukrainy do spraw odbudowy i ministrem infrastruktury Oleksnadrem Kubrakowem.

Zapowiedział, że dwa miesiące po zakończeniu działań wojennych i otwarciu przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych uruchomi co najmniej 20 połączeń międzynarodowych do europejskich stolic. Samoloty mają startować z trzech lotnisk w Gorysowie pod Kijowem oraz w Odessie i we Lwowie. W ciągu roku ilość przewożonych pasażerów ma przekroczyć 5 milionów pasażerów. Dodatkowo możliwe będzie uruchomienie połączeń między ukraińskimi miastami.

Do wybuchu wojny Ryanair był największą linią lotniczą realizującą połączenia na Ukrainie. Teraz linie lotnicze zamierzają przygotować grunt do tego, aby już w pierwszym etapie na lotniskach ukraińskich było w bazach 20 samolotów.

Wiele wskazuje na to, że Ryanair zamierza uprzedzić konkurencję i już przygotować się na moment gdy zakończy się wojna. Krajem pierwszego wyboru dla działań związanych z przygotowaniami do otwarcia ukraińskiego rynku lotniczego będzie zapewne Polska i tę sytuacje warto wykorzystać.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl