Ryanair kupuje paliwo, które ograniczy emisję CO2

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair zakupiły 500 ton zrównoważonego paliwa SAF od austriackiego koncernu paliwowego OMV. Dzięki temu uda się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 1250 ton co odpowiada około 100 lotom z Dublina do Wiednia.

Zakup 500 ton zrównoważonego paliwa lotniczego SAF (Sustainable Aviation Fuels) przez irlandzkie linie lotnicze Ryanair jest następstwem podpisanej w 2022 roku umowy z austriackim koncernem paliwowo-chemicznym OMV.

Ta dostawa ma pozwolić przewoźnikowi zaoszczędzić ponad 1250 ton emisji CO2, co symbolicznie odpowiada około 100 lotom z Dublina do Wiednia.

Porozumienie gwarantuje dostarczenie do 2030 roku około 160 tysięcy ton SAF przez OMV. Dostawy mają być realizowane systematycznie od 2024 roku.

Ryanair zadeklarował, że w 2030 roku zrównoważone paliwo stanowić będzie dodatek do benzyny lotniczej na poziomie około 12,5 procent. Ma to skutkować będzie ograniczeniem emisji dwutlenku węgla zgodnie z przyjętą dyrektywą przez Komisję Europejską.

- SAF odgrywa kluczową rolę w naszej strategii dekarbonizacji, Pathway to Net Zero, w której zobowiązaliśmy się do zwiększenia wykorzystania tego paliwa w kolejnych latach. OMX jest kluczowym partnerem Ryanaira w Austrii, Niemczech i Rumunii - powiedział dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju i finansów w Ryanairze Steven Fitzgerald.

Problem polega jednak na tym, że SAF wytwarzane jest z produktów odpadowych i surowców o niskiej zawartości węgla. Biomasa może być pozyskiwana z drewna, odpadów komunalnych czy zużytych olejów spożywczych.

Produkcja takiego paliwa jest więc droga i obarczona koniecznością spełniania wielu norm w odniesieniu do surowca wsadowego, co wpływa na wysoką cenę i ograniczą jego dostępność.

- Budujemy działalność w zakresie produkcji SAF, aby wspierać podróż branży w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości - podał cytowany w komunikacie wiceprezes OMV Martijn van Koten.