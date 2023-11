Ryanair ma coraz więcej pasażerów, ale odczuwa brak nowych samolotów

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair podały w październiku 2023 roku przewiozły 17,1 miliona pasażerów. Narastająco za ostatnich 12 miesięcy łączny wynik przekroczył 180 milionów osób. Wykorzystanie miejsc w samolotach wynosi 93 procent.

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair przewiozły w październiku 2023 roku nieco ponad 17,1 miliona pasażerów. Dla porównania w analogicznym okresie roku minionego to było 15,7 milionów. Oznacza to wzrost o około 9 procent.

Narastająco w okresie ostatnich 12 miesięcy z usług Ryanaira skorzystało 180,3 miliona osób. Wykorzystanie miejsc w samolotach na wszystkich trasach realizowanych przez spółki z grupy kapitałowej wyniosło 93 procent.

Ryanair ze względu na duże opóźnienia w dostawach nowych samolotów Boeing 737 Gamechanger od amerykańskiego producenta nie był w stanie znacząco zwiększyć liczby połączeń w nowym zimowym rozkładzie lotów.

Maszyny, które zostały zamówione kilka lat temu, miały początkowo być dostarczone w okresie wakacji. Kolejny wyznaczony termin to koniec roku. Jednak wiele wskazuje na to, że najwcześniej dopiero w połowie 2024 roku nowe samoloty wejdą do eksploatacji.

Podczas niedawnej konferencji prasowej prezes Ryanaira Michael O'Leary w ostrych słowach wypowiedział się o amerykańskim producencie tłumacząc, że powinien wreszcie wziąć się do roboty, przyjąć nowych pracowników i realizować na czas złożone zamówienia.

Brak nowych maszyn oznacza, że Ryanair w tym roku obrachunkowym trwającym od początku marca 2023 roku do końca marca 2024 przewiezie ponad 1,5 miliona pasażerów mniej, niż wcześniej zakładał w swoich planach.