Ryanair ma nowy plan na 2022 rok. Samoloty zapełnione już w 80 proc.

Ryanair chce w tym roku przewieźć w Polsce 15 milionów pasażerów i zwiększyć udział w rynku do 35 procent. W sezonie letnim będzie realizować ponad 262 trasy z niemal wszystkich polskich lotnisk. Linie lotnicze potrzebują stabilizacji, dlatego trudno zrozumieć, czemu problemy z kontrolerami ruchu lotniczego mają się negatywnie odbijać na pasażerach.

Ryanair bazuje na polskich lotniskach 35 samolotów.

Celem na 2022 rok jest zwiększenie udziału w polskim rynku przewozów pasażerskich do 35 procent.

Domeną państwa powinno być zapewnienie dbałości o bezpieczeństwo lotów, stąd konflikt w PAŻP jest poważnym utrudnieniem dla wszystkich linii lotniczych.

Ryanair chce utrzymać pozycję największej linii lotniczej realizującej połączenia z polskich lotnisk. Na ten rok plany zakładają przewiezienie około 15 milionów pasażerów i osiągnięcie 35-procentowego udziału w rynku. W letnim rozkładzie zaplanowano 262 trasy z 13 lotnisk.

- W Polsce mamy zarejestrowanych 59 samolotów, z czego 35 maszyn na co dzień mamy w 6 bazach operacyjnych, najwięcej na Lotnisku Kraków Balice, gdzie na stałe trzymamy 8 samolotów. Chcemy w tym roku przewieźć 15 milionów pasażerów, z czego z Balic 4,5 miliona. W okresie obliczeniowym, czyli dla nas to jest od kwietnia 2022 do końca marca 2023 roku, zdecydowanie przekroczymy 35-procentowy poziom udziału w polskim rynku przewozów pasażerskich. W kolejnych latach zamierzamy ten udział systematycznie zwiększać. Jesteśmy optymistyczni, jeśli chodzi o bieżące rezerwacje. Obecnie mamy wypełnienie samolotów na poziomie 80 proc. Liczymy, że dojdzie ono do ponad 95 proc. - mówi WNP.PL Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz, spółki zależnej Ryanair.

Dla wszystkich linii lotniczych, w tym także dla Ryanaira, poważnym utrudnieniem jest konflikt w PAŻP i brak odpowiedniej ilości kontrolerów ruchu lotniczego. Po dwóch latach problemów związanych z pandemią, ograniczeniu liczby lotów, zamknięciu na kilka miesięcy wielu europejskich lotnisk, pojawiły się nowe, trudne do przewidzenia kłopoty. Wybuch wojny w Ukrainie doprowadził do zamknięcia wszystkich połączeń realizowanych z europejskich lotnisk do tego kraju. Dodatkowo gwałtownie wzrosły ceny paliw i opłat lotniskowych, a teraz kontrola lotów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej być może powinna uzyskać status specjalnej instytucji bezpieczeństwa państwowego, zapewniającej codzienną obsługę ruchu pasażerskiego na polskim niebie. Jest to szczególnie ważne w obliczu konfliktu wojennego za naszą wschodnią granicą. Poza tym PAŻP otrzymuje pieniądze od linii lotniczych, które płacą za możliwość realizacji bezpiecznych lotów. To jest domena państwa, tak dzieje się we wszystkich państwach europejskich i odpowiedzialność za załatwienie problemów płacowych nie powinna obciążać przewoźników.

Najgorsza sytuacja jest z realizacją lotów z warszawskich lotnisk w Modlinie i na Okęciu, ponieważ niebo nad centralną Polską obsługiwane jest przez polskich kontrolerów zatrudnionych w PAŻP. W przypadku lotnisk w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu istnieje możliwość kontroli lotów kierowanych do tych miast przez czeskie służby, zaś w przypadku Poznania, Szczecina i Zielonej Góry przez służby niemieckie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl