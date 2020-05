Ryanair: możliwe wznowienie ruchu turystycznego w lipcu i sierpniu

Ryanair z zadowoleniem przyjęła nowe wytyczne KE dot. możliwości powrotu do podróży lotniczych w UE w nadchodzących tygodniach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - poinformował przewoźnik. Dodał, że skuteczne wytyczne pozwolą w lipcu i sierpniu wznowić europejski przemysł turystyczny.

"Ryanair (...) z zadowoleniem przyjęła nowe wytyczne UE, aby z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarówno pasażerów jak i załóg pokładowych, obywatele Europy mogli wrócić do lotów w Unii Europejskiej w nadchodzących tygodniach. Te skuteczne wytyczne pozwolą w lipcu i sierpniu wznowić europejski przemysł turystyczny" - poinformował w czwartek irlandzki przewoźnik.

Jak dodano, Ryanair "ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje sugestie dotyczące maseczek".

"Obowiązek noszenia ich został już wcześniej wprowadzony do nowego regulaminu bezpieczeństwa podróży, gdy tylko Ryanair wznowi loty od 1 lipca. Ryanair ponownie wzywa rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii do rezygnacji z niemożliwej do wdrożenia 14-dniowej kwarantanny na rzecz maseczek i dystansu społecznego, tak, jak robi to obecnie większość innych krajów europejskich" - czytamy.

Cytowany w komunikacie prezes Ryanair Group Michael O'Leary podkreślił, że "14-dniowa kwarantanna jest nieskuteczna i niemożliwa do wdrożenia".

"Wymaganie od pasażerów poddania się kwarantannie po skorzystaniu przez nich z wielu usług jak transport publiczny w celu dotarcia na/z lotniska nie ma podstaw naukowych ani medycznych. Usilnie wzywamy rządy krajów europejskich, zwłaszcza Irlandii i Wielkiej Brytanii, do wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek przez pasażerów linii lotniczych, pociągów, w tym londyńskiego metra. To najlepszy i najskuteczniejszy sposób ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 w środowiskach transportu publicznego, w których zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe" - powiedział.

Jak dodał, "z zadowoleniem przyjmujemy zalecenie Unii Europejskiej w zakresie maseczek i ponownie wzywamy rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii do zniesienia niewytłumaczalnej, nieskutecznej i niemożliwej do wdrożenia kwarantanny". "Obywatele Europy mogą bezpiecznie podróżować w maseczkach podczas swoich letnich wakacji przestrzegając zasad bezpieczeństwa jak pomiar temperatury. 14-dniowa kwarantanna nie ma podstaw naukowych, jest niemożliwa do wdrożenia i nie jest konieczna w okolicznościach, w których pasażerowie linii lotniczych, pociągów i metra noszą maseczki, gdy zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe" - podkreślił.

Regularne czyszczenie i wentylacja wagonów lub kabiny, ograniczenie kontaktów między pasażerami i załogą, konieczność noszenia masek - to niektóre z wytycznych przedstawionych w ubiegłym tygodniu przez KE ws. korzystania ze środków transportu.

W swoich wskazówkach Komisja podkreśliła, że pasażerowie powinni nosić maski podczas przebywania w węzłach transportowych i w transporcie zbiorowym, szczególnie tam, gdzie nie można zastosować zasad dystansu społecznego.

Rekomendacje mają zastosowanie m.in. do samolotów, pociągów czy autokarów. Wybuch pandemii spowodował, że ruch lotniczy zmniejszył się w Europie o 90 proc., podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o dalekobieżną kolej. Teraz gdy państwa UE rozluźniają ograniczenia, przygotowywane jest również wznowienie funkcjonowania transportu międzynarodowego.