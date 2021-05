Ryanair: Na pokładzie samolotu zawróconego przez Białoruś nie wykryto niczego niewłaściwego

Linie lotnicze Ryanair poinformowały, że nie znaleziono niczego niewłaściwego po tym, jak w niedzielę zostały powiadomione o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa na pokładzie jednego z samolotów przez białoruską kontrolę ruchu lotniczego i po poleceniu skierowania maszyny na lotnisko w Mińsku.

Białoruś pod pretekstem zagrożenia bombowego zmusiła w niedzielę do lądowania na lotnisku w Mińsku samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna z opozycyjnym blogerem Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie. Żyjący na emigracji bloger został zatrzymany po przylocie, co skłoniło Litwę do wezwania NATO do reakcji.

Pasażerowie zostali poddani kontroli bezpieczeństwa przez lokalne władze - poinformowały irlandzkie linie lotnicze w oświadczeniu. Samolot miał odlecieć z pasażerami i załogą o godz. 16 GMT (godz. 18 w Polsce) - dodał irlandzki przewoźnik, przepraszając za opóźnienie, "które było poza kontrolą Ryanair".

