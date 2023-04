Ryanair nie chce tylko latać. Stawia na samowystarczalność

Ryanair, irlandzka niskokosztowa linia lotnicza, umie liczyć, jak mało który przewoźnik w Europie. Dlatego liczy głównie na siebie, rozwijając sieć centrów serwisowych, w których naprawia blisko 600 swoich samolotów.

Kończy się budowa nowego hangaru bazy technicznej Ryanaira WAMS na lotnisku we Wrocławiu.

Nowa hala ma 8 tysięcy m2 powierzchni i jest bliźniacza do tej uruchomionej 6 lat temu.

- W tej chwili mamy 250 osób. Docelowo – na 2 hangary – potrzebujemy 550 pracowników. Musimy znaleźć 300 osób w najbliższych miesiącach. Bardzo intensywnie rekrutujemy na stanowiska mechanika lotniczego, mechanika awionika, mechanika napraw strukturalnych, mechanika napraw kompozytowych. Szukamy też personelu pomocniczego, tj. magazynierów – mówi Barbara Kaśnikowska, szefowa tego centrum Ryanaira we Wrocławiu.

Samowystarczalność to klucz do ekonomicznego sukcesu?

Polska baza serwisowa jest jedną z sześciu, które posiada i sukcesywnie rozwija irlandzki przewoźnik.

- Rzeczywiście jesteśmy w gronie nielicznych linii rozwijających ten aspekt we własnym zakresie. Uważam, że nasza punktualność oraz jakość usług lotniczych zależy poniekąd właśnie od tego, że sami zarządzamy procesem serwisowania naszych samolotów. Robimy to dużo lepiej niż konkurencja – wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Dara Brady z centrali Ryanaira.

W centrum serwisowym Ryanaira we Wrocławiu kończą właśnie 6 sezon obsługowy. Do tej pory polscy mechanicy zrobili tam ponad 350 przeglądów samolotów.

W hangarach Ryanaira nie ma miejsca na konkurencyjne maszyny

- Takich hangarów jest w Europie w sumie 6 i to jest za mało jak na potrzeby Ryanaira. Linia nieustannie rozbudowuje swoją flotę i ma teraz ponad 560 samolotów. To oznacza, że przeglądów jest coraz więcej i zapotrzebowanie na serwis jest ogromne. Już teraz Ryanair musi korzystać z usług firm zewnętrznych – tłumaczy Kaśnikowska i uzupełnia, że irlandzki przewoźnik niechętnie korzysta z firm obcych, co może oznaczać dalszy rozwój tych usług w wewnętrznej strukturze tego low-costa.

Rynek lotniczego MRO (maintenance, repair, operation, czyli konserwacja, naprawa i eksploatacja) w Polsce jest dość wąski. Mimo to Ryanair nie jest gotowy na otwarcie swoich „warsztatów” dla konkurencyjnych przewoźników.

- Będziemy obsługiwali tylko samoloty Ryanaira. Nie będziemy serwisowali maszyn konkurencji. Nasza flota liczy już blisko 600 samolotów i mamy z nią wystarczająco dużo pracy – wyjaśnia krótko Brady.

