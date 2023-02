Ryanair nie pozwala Modlinowi zarabiać, ale udaje, że chce wspierać lotnisko

Zapowiadana przez Michaela O’Leary, prezesa lini Ryanair chęć pomocy w rozbudowie lotniska w Modlinie to tylko propagandowa zagrywka w negocjacjach nowej umowy z tym portem lotniczym – uważa ekspert lotniczy Michał Fiszer i polemizuje z kolejnymi wypowiedziami szefa Ryanaira.

Michał Fiszer, major, pilot, ekspert branży lotniczej sugeruje, że linia lotnicza stała się na lotnisku w Modlinie monopolistą i dyktuje mu niekorzystne warunki.

Dofinansowanie lotniska przez przewoźnika obniżyłoby możliwości negocjacyjne spółki zarządzającej portem w Modlinie przy przedłużaniu umowy z Ryanairem.

Według Fiszera Michael O’Leary krytykuje plany przenosin stołecznego lotniska do CPK, bo to mogłoby się wiązać z dodatkowymi opłatami dla jego linii i poprawą pozycji LOT-u.

Polemizując z tezami, które przedstawił prezes Ryanaira Michael O’Leary m.in. w wywiadzie dla WNP.PL, Michał Fiszer, major, pilot, ekspert branży lotniczej, zarzuca szefowi Ryanaira tworzenie przez jego wypowiedzi warunków mających wpływać nie na rozwój lotnictwa i lotnisk w Polsce, ale wyłącznie na wyniki jego linii lotniczych.

Michał Fiszer odnosi się do „odpowiedniej kontroli kosztów”, którą chwali się Ryanair, wskazując na sytuację Modlina. Sugeruje, że linia lotnicza stała się na tym lotnisku monopolistą i dyktuje mu niekorzystne warunki. „Niskie stawki, jakie linia wymusiła na modlińskim lotnisku w poprzedniej umowie, nie pozwalają portowi zarabiać, mimo że przy liczbie ponad 3 mln obsłużonych pasażerów port lotniczy powinien być całkowicie samowystarczalny i dochodowy” – pisze Michał Fiszer w liście do redakcji WNP.PL.

Pożyczka mogłaby wpływać na umowy między przewoźnikiem a lotniskiem

Podczas ostatniego pobytu w Polsce Michael O’Leary skarżył się na brak możliwości rozwoju jego linii na lotnisku w Modlinie i zapowiedział, że jest gotów dołożyć się do remontu portu. Zdaniem Michała Fiszera to wyłącznie „zagranie pod publiczkę".

Ekspert zauważa, że Michael O’Leary nigdy nie mówił, jakie byłyby warunki tych pożyczek czy dofinansowania lotniska, ani jak taka „pożyczka” wpłynęłaby na zapisy umowy pomiędzy przewoźnikiem a lotniskiem.

Przypomniał przy tym, że dziś Port Lotniczy Warszawa-Modlin i Ryanair negocjują pierwszy raz przedłużenie umowy. „Można bezpiecznie założyć, że gdyby w ostatnich latach port i jego udziałowcy zgodzili się na jakąś formę dofinansowania przez przewoźnika, taka zależność obniżyłaby dzisiejsze możliwości negocjacyjne zarządu spółki zarządzającej portem w Modlinie” – pisze Michał Fiszer.

Powstanie CPK mogłoby wzmocnić LOT, co szkodzi Ryanairowi

Polemizuje także z opinią Michaela O’Leary, który krytykuje plany przenosin stołecznego lotniska do Centralnego Portu Komunikacyjnego i uważa je za niepotrzebne. „Czemu tak zaciekle krytykuje ten pomysł? Bo mogłoby się to wiązać z dodatkowymi kosztami dla jego linii, jeśli chcieliby się tam pojawić, a też samo powstanie CPK i związany z tym rozwój naszego narodowego przewoźnika mogłyby negatywnie wpłynąć na pozycję linii Ryanair w Polsce” – pisze Michał Fiszer.

Przypomina, że w 2018 roku, gdy Ryanair opuszczał Okęcie, szef linii zapowiadał, że już tam ona nie wróci, a jednak znów się pojawił. „Dlaczego? Bo mu się to opłaca. Jak Michael O’Leary zobaczy, że pasażerowie wybierają połączenia z nowego lotniska, to też będzie chciał kawałek tego tortu dla swojej linii” – wyjaśnia Michał Fiszer i dodaje, że szef Ryanaira to świetny PR-owiec: „Wszystko, co mówi, jest skalkulowane tak, by przyniosło mu korzyść”.

Branżę automotive czeka Armagedon - jeśli nic się nie zmieni? Rozmawiamy z Jakubem Farysiem

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl