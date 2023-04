Ryanair niekwestionowanym liderem w Europie

Z komunikatu irlandzkiego przewoźnika Ryanair wynika, że w marcu 2023 roku linie lotnicze przewiozły 12,6 miliona pasażerów, o 12 procent więcej niż przed rokiem. W okresie rozliczeniowym od kwietnia 2022 do końca marca 2023 spółka przewiozła 168,6 miliona pasażerów.

W zakończonym okresie obrachunkowym trwającym od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku irlandzkie linie lotnicze Ryanair przewiozły ponad 168,6 miliona pasażerów, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego, poprzedniego okresu o 74 procent. W związku z trwającymi obostrzeniami w podróżach lotniczych wynikających z trwającej pandemii Covid-19 przewieziono wówczas tylko 97 milionów pasażerów.

Warto dodać, że wcześniejsze plany zakładały na sezon 2022/2023 przewiezienie 166,5 miliona osób na wszystkich trasach.

Poziom wypełnienia samolotów zwiększył się w całym roku do 93 procent z 87 procent rok wcześniej. Przy czym były takie kierunki, na których poziom wypełnienia był niemal 100-procentowy. Dotyczyło to zwłaszcza tak zwanych kierunków wakacyjnych.

W samym marcu 2023 roku z usług linii lotniczych Ryanair skorzystało ponad 12,6 miliona osób, w marcu minionego roku było to odpowiednio 11,2 miliona, co oznacza wzrost o 12 procent. Wypełnienie samolotów było na poziomie 93 procent.

Te dane pokazują, że irlandzki przewoźnik jest obecnie największą europejską linią lotniczą.

