Ryanair o zmianach na lotniskach w Polsce: to centralizacja i destrukcja

Rząd, zamierzając usprawnić proces inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego i uporządkować zarządzanie lotniskami, chce, by krajowy potentat - Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) – został wchłonięty przez CPK. Michał Kaczmarzyk, prezes linii lotniczych Buzz oraz szef Ryanaira w Polsce, ocenia potencjalne skutki tego posunięcia dla polskiego rynku lotniczego.

Państwo wspiera swojego przewoźnika, Ryanair się skarży

Dostrzega tu możliwą analogię do wieloletnich działań PPL na lotnisku w Modlinie, które jest główną bazą Ryanaira w Polsce. Państwowa spółka posiada tam mniejszościowy pakiet własnościowy.- Te ostatnie lata to były blokady, blokady i jeszcze raz blokady wszelkiego rodzaju inwestycji. I takie zachowanie bardzo łatwo skopiować do innych lotnisk regionalnych, w których dzisiaj PPL, a docelowo CPK, będzie posiadał pakiety udziałów. Takie ryzyko istnieje - ostrzega Kaczmarzyk.Zobacz całą rozmowę z Michałem Kaczmarzykiem, prezesem linii lotniczych Buzz oraz szefem Ryanaira w Polsce, który mówi o zmianach w Modlinie po wymianie zarządu tego portu oraz o możliwości latania z nowego lotniska w Radomiu. Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo.W lipcu br. największa europejska tania linia lotnicza zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję Komisji Europejskiej aprobującą przyznanie przez polski rząd LOT-owi pomocy publicznej związanej z pandemią COVID-19.Przypomnijmy: polski narodowy przewoźnik w grudniu 2020 roku otrzymał 2,9 mld złotych państwowej pomocy – część w formie pożyczki, część w formie podniesienia kapitału.Od wielu tygodni władze polskich linii mówią o ewentualnej potrzebie zwrócenia się o kolejną transzę pomocy publicznej.- Przeanalizujemy ją, tak jak wszystkie poprzednie uzyskane przez LOT. W zależności od tego, co tam zobaczymy, będziemy to skarżyć lub nie. Obecnie niewiele wiadomo o tej kolejnej transzy. Myślę, że uzyskanie jej w praktyce nie będzie takie proste jak tej pierwszej, która poszła w szczycie pandemii de facto z automatu. Teraz sytuacja jednak jest inna - wyjaśnia Kaczmarzyk z Ryanaira.