Ryanair odlatuje konkurencji

Linie lotnicze grupy Ryanair w listopadzie tego roku przewiozły 11,2 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o 10 procent w stosunku do roku minionego. Wypełnienie samolotów wzrosło do 92 procent.

W listopadzie tego roku linie lotnicze wchodzące w skład grupy Ryanair wykonały ponad 64,1 tysiąca połączeń i przewiozły łącznie 11,2 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 10 procent w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Współczynnik wypełnienia samolotów wzrósł średnio do 92 procent z 87 procent przed rokiem. Przy czym są takie trasy, na których wszystkie miejsca są zajęte.

Narastająco w okresie 12 kolejnych miesięcy Ryanair przewiózł 158,4 miliona osób, co oznacza, że jest obecnie największą europejską linią lotniczą.

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prezes Michael O'Leary potwierdził, że na okres świąteczny i noworoczny dokonano zakupów większej ilości biletów niż w 2019 roku, zanim pojawiła się pandemia Covid-19. Tak duże zainteresowanie lataniem powoli staje się problemem dla spółki, ponieważ ta nadal czeka na zamówione wcześniej samoloty.

Ze względu na opóźnienia w produkcji Boeing do czerwca 2023, roku może dostarczyć tylko około 40 nowych maszyn z 51 zamówionych Boeingów 737 Max. To jest niezbędne minimum, żeby możliwa była dalsza ekspansja i założone w strategii wzrosty. Mniejsze od zaplanowanych dostawy oznaczają tylko tyle, że brak we flocie 5 samolotów skutkuje tym, że zostanie przewiezionych o 1 milion pasażerów w skali roku. Ubytek 10 samolotów to są już, na przysłowiowym minusie, dwa miliony osób.

W zależności od zainteresowania pasażerów letnim rozkładem lotów spółka będzie na bieżąco podejmować decyzje o przesuwaniu samolotów na trasy mające największe wypełnienie.

W skład grupy Ryanair wchodzą także linie lotnicze Buzz, Air Malta i Lauda Air.

