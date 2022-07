Ryanair oferuje 160 tysięcy biletów po 21,99 euro

Ryanair ogłosił promocję na sprzedaż 160 tysięcy biletów lotniczych w okresie od października do listopada w cenie maksymalnej 21,99 euro. Promocja trwa od soboty do poniedziałku 1 sierpnia do godziny 23,59. Niskokosztowy przewoźnik lotniczy chce utrzymać w sezonie jesiennym poziom wypełnienia samolotów i namawia pasażerów do skorzystania z tańszych lotów.

Ryanair od soboty do poniedziałku , do godziny 23,59 oferuje 160 tysięcy zniżkowych biletów na ponad 750 trasach w okresie od października do końca listopada. Podstawowa cena to 21,99 euro jednak można znaleźć w rozkładzie połączenia, na których bilety będą kosztować tylko 14,99 euro.

Jak powiedział w minionym tygodniu prezes Rayanira Michael O'Leary - wysokie ceny paliwa lotniczego oraz problemy związane z obsługą na lotniskach spowodowały, że ceny biletów w okresie letnim znacząco wzrosły, a perspektywy nie są zbyt optymistyczne.

Łącznie grupa, w tym spółki zależne Lauda Air w Austrii, Buzz w Polsce i Malta Air na Malcie w okresie pierwszego półrocza przewiozły 72,4 miliony pasażerów, a poziom wypełnienia samolotów przekroczył 92 procent.

W czerwcu z usług linii lotniczych skorzystało 15,9 milionów osób , co jest wartością rekordową, miesięcznie wykonano ponad 88 400 lotów.

Zgodnie ze strategia opublikowaną na początku tego okresu w 2026 roku cała grupa Ryanair zamierza obsłużyć 225 milionów pasażerów.

