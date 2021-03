Ryanair ogłasza kolejne letnie trasy z Polski

Niskokosztowa linia lotnicza Ryanair ogłosiła kolejne letnie trasy z Polski, tym razem na włoskie i greckie wyspy - poinformował w czwartek irlandzki przewoźnik. Chętni będą mogli polecieć na Korfu, Rodos i Sycylię.

Linia lotnicza wyjaśniła, że nowe połączenia będą realizowane od lipca i staną się częścią letniego rozkładu lotów Ryanaira z Polski. Chętni będą mogli polecieć z Modlina na Rodos (dwa razy w tygodniu), z Krakowa na Korfu (dwa razy w tygodniu), Katowic do Trapani (Sycylia) - również dwa razy w tygodniu oraz z Wrocławia na Korfu (także dwa razy w tygodniu).

Przewoźnik wyjaśnił, że z okazji uruchomienia nowych tras Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł na podróż do października 2021 roku. Rezerwacji lotów w promocyjnej cenie można dokonać jedynie na www.ryanair.com do niedzieli 28 marca.

W połowie marca irlandzka linia lotnicza informowała, że od 2 lipca chętni będą mogli skorzystać także z innych uruchomionych na lato tras. Chodzi o połączenia między: Wrocławiem a Olsztynem (dwa razy w tygodniu); Warszawą Modlinem a Pragą w Czechach (dwa razy w tygodniu), Katowicami a Oslo w Norwegii (cztery razy w tygodniu) oraz Poznaniem a Birmingham w Wielkiej Brytanii (dwa razy w tygodniu).

