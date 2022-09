Ryanair poleci z Bydgoszczy do Bristolu

30 października br. Ryanair uruchomi nowe połączenia z portu lotniczego w Bydgoszczy do Bristolu. Trasa będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu - poinformował we wtorek przewoźnik.

Ryanair ogłosił nową trasę we wtorek 20 września. Loty mają się rozpocząć 30 października. Nowe połączenie zwiększa całkowitą liczbę tras tego przewoźnika do/z Bydgoszczy do pięciu.

Dyrektor handlowy Ryanair Jason McGuinness, cytowany w komunikacie firmy, ogłaszając nową trasę z Bydgoszczy na sezon zimowy wskazał, że firma zaoferuje ponad 20 tygodniowych lotów na pięciu trasach, w tym do Dublina i Londynu.

"Kolejny kierunek dołącza do siatki połączeń obsługiwanych przez Ryanair z Portu Lotniczego Bydgoszcz. Poszerzenie oferty dla naszych pasażerów to jeden z celów, które obecnie realizujemy" -podkreślił cytowany w komunikacie prasowym Edward Hartwich, delegat Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Dodał, że w sezonie zimowym irlandzki przewoźnik będzie realizował loty do Dublina, Birmingham, Londynu Luton, Londynu Stansted, a także do zapowiadanego obecnie Bristolu.









