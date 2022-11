Ryanair ponownie notuje zysk

Ryanair Holdings, największy niskokosztowy przewoźnik lotniczy w Europie, wypracował zysk netto w pierwszej połowie roku podatkowego 2023, zakończonej 30 września.

Zysk netto Ryanaira za półrocze finansowe, które zakończyło się 30 września 2022 roku, wyniósł 1,37 mld euro, w porównaniu ze stratą 48 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na wyniki finansowe firmy pozytywny wpływ miało przywrócenie ruchu pasażerskiego i odbudowywanie liczby lotów. Obłożenie lotów wzrosło do 94 proc. w omawianym okresie w porównaniu z 79 proc. przed rokiem. Przewozy wzrosły do 95,1 mln pasażerów w porównaniu z 39,1 mln rok wcześniej.

Ryanair prognozuje 168 milionów pasażerów w bieżącym roku podatkowym, ze skorygowanymi zyskami na poziomie 1-1,2 miliarda euro.

Kapitalizacja firmy na giełdzie w Dublinie spadła od początku roku o 19,3 proc. do 13,99 mld euro.

Ryanair to irlandzki przewoźnik założony w 1984 roku. Firma należy do tzw. tanich linii lotniczych. Dysponuje ponad pół tysiącem samolotów – z tego 485 to różne wersje Boeinga 737.

