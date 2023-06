Ryanair szykuje się do mocnej ekspansji w Hiszpanii. Nie chce przepuścić żadnej okazji

Ryanair jest zainteresowany przejęciem nowych slotów na najważniejszych hiszpańskich lotniskach. Niebawem spółka IGA, właściciel British Airways i Iberii, może zostać zmuszona do sprzedaży uprawnień do korzystania z lotnisk w związku z zamiarem przejęcia linii Air Europa.

Spółka lotnicza IAG, która jest właścicielem British Airways i Iberii, postanowiła kupić 80 procent akcji hiszpańskiego przewoźnika Air Europa za około 400 milionów euro i zostać właścicielem wszystkich akcji. Na to przejęcie zgodę musi wyrazić europejski regulator antymonopolowy.

Oznaczać to może konieczność sprzedaży części slotów na hiszpańskich lotniskach. Sloty to uprawnienie gwarantujące linii lotniczej prawo do korzystania z lotniska w określonych godzinach. Duże znaczenie odgrywają one zwłaszcza na najważniejszych i najbardziej zatłoczonych portach lotniczych.

Ze strony irlandzkiej linii lotniczej Ryanair padła publiczna deklaracja zainteresowania odkupieniem tych uprawnień w związku z dalszym rozwojem działalności na rynku hiszpańskim.

- Śledzimy proces przejęcia Air Europa, ponieważ jesteśmy zainteresowani slotami, które mogą zostać zwolnione na różnych lotniskach. Interesują nas zwłaszcza sloty na Wyspach Kanaryjskich, Balearach i w Madrycie, ale prawda jest taka, że jesteśmy otwarci na każdą okazję, ponieważ spółka jest w fazie wzrostu w Hiszpanii - powiedziała cytowana w komunikacie rzeczniczka Ryanaira w Hiszpanii Elen Cabrera.

W strategii na najbliższe lata założono, że Polska, Włochy i Hiszpania będą najszybciej rozwijającymi się europejskimi rynkami przewozów lotniczych.

Ryanair w okresie 2023/2024 planuje przewieźć około 180 milionów pasażerów. W maju tego roku z jego usług skorzystało 17 milionów osób.

