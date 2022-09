Ryanair uderza w lotnisko Modlin, choć świetnie na nim zarabia

Lotnisko w podwarszawskim Modlinie otrzymało cios od swojego dotychczasowego sprzymierzeńca. Ryanair, który zawsze wychwalał to lotnisko postanowił obciąć jej w tym roku 5 tras, co zdaniem szefa tej linii lotniczej spowoduje 10-proc. spadek ruchu w sezonie Zima 2022/2023.

Umowa lotniska Modlin z Ryanairem od 2013 roku nie była w ogóle waloryzowana.

Nikt nie chce wejść na to lotnisko, ponieważ musiałby dokładać do interesu by móc rywalizować z Ryanairem cenami.

Zdaje się jednak, że obecny zarząd jak i właściciele tym razem nie pozwolą Ryanairowi na dyktowanie warunków i Michael O’Leary będzie musiał zacząć płacić stawki jak w innych portach, jeśli wciąż będzie chciał czerpać zyski z tego portu.

To oczywiście zagrywka szefa linii związana z trwającymi negocjacjami obecnie obowiązującej umowy, która kończy się już w przyszłym roku. Obecna umowa została zawarta w 2013 roku przez ówczesne władze Modlina i przez 10 lat ani razu (mimo zmieniającego się dynamicznie rynku i zwiększających się kosztów) nie miała żadnej waloryzacji.

Ryanair ma się w Modlinie jak pączek w maśle. Nigdy nie dostał podwyżki cennika

Dodatkowo umowa zamroziła cennik, który mimo wielokrotnych zapowiedzi władz portu nie został zaktualizowany od grudnia 2013 roku, a który faworyzuje obecnego przewoźnika i sprawia, że nikt nie chce wejść na to lotnisko, ponieważ musiałby dokładać do interesu by móc rywalizować z Ryanairem cenami. Ryanair, który rocznie przewozi ponad 3 mln pasażerów płaci zaledwie 5 zł za pasażera, a opłata dla nowego przewoźnika wynosi aż 40 zł, co jak wspominałem skutecznie odstrasza inne linie.

Jak doszło do podpisania tak niezdrowej umowy? Jak wiadomo 15 lipca 2012 roku na lotnisku w Modlinie wylądował pierwszy samolot, jednak już 22 grudnia tego samego roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie cofnął pozwolenie na użytkowanie betonowej części pasa startowego portu lotniczego Modlin.

Wizzair po tym fatalnym starcie zdecydował się wrócić na Lotnisko Chopina, a postawiony pod ścianą ówczesny zarząd zgodził się na trudne warunki, które zaproponował Ryanair. Zadowolona ze swojego sukcesu linia Ryanair ogłosiła, że przeniesie swoją bazę i wszystkie swoje loty z lotniska Chopina na lotnisko Modlin 30 września 2013 roku.

Ta zła i niewaloryzowana nigdy umowa z Ryanairem, powoduje, że port, pomimo osiągania 3 mln pasażerów rocznie jest deficytowy i nie przenosi zysku. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ standardem rynkowym jest, że każde lotnisko, które obsługuje ponad 1,5 mln pasażerów powinno już osiągać zyski i samo się utrzymywać.

Ryanair próbuje twardo negocjować. Tym razem jednak Modlin może być nieugięty

Ryanair zawsze mówi, że ten port lotniczy jest dla niego kluczowym miejscem w Polsce, tu pojawiają się nowe trasy, tu linia lotnicza zapowiada najważniejsze informacje o swoim rozwoju w Polsce. Dlatego obcięcie tras i atak na zarząd trzeba odczytywać jako zagrywkę PR i część negocjacji.

To pasuje do szefa Ryanaira Michaela O’Leary’ego i myślę, że wraz ze zbliżaniem się terminu zakończenia obowiązywania umowy trzeba się spodziewać kolejnych ataków na zarząd portu, jego właścicieli, a być może i na sam rząd, co mieści w arsenale zagrywek szefa tej linii.

Zdaje się jednak, że obecny zarząd jak i właściciele tym razem nie pozwolą Ryanairowi na dyktowanie warunków i Michael O’Leary będzie musiał zacząć płacić stawki jak w innych portach, jeśli wciąż będzie chciał czerpać zyski z tego portu.

Ponadto aktywność przewoźnika doprowadziła do degradacji pola ruchu naziemnego i konieczności ponoszenia przez port wysokich nakładów na otworzenie infrastruktury. W ten sposób spółka, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej przez niskie, nigdzie indziej niespotykane wartości opłat lotniskowych, dodatkowo musi ponosić koszty napraw elementów pola ruchu naziemnego, aby mogła zapewnić zdolność operacyjną lotniska.

Zatem rentowność, o którą walczy nowy zarząd spółki, to nie tylko generowanie dodatniego wyniku finansowego netto, ale również, a może przede wszystkim, możliwość podnoszenia bieżących kosztów operacyjnych w zakresie napraw i remontów infrastruktury lotniskowej jak ma to miejsce w innych portach lotniczych w Polsce i w Europie. To podstawowy cel z punktu widzenia bezpieczeństwa operacji lotniczych i bezwzględnie powinien być realizowany nie tylko przez zarządzającego lotniskiem, wspólników i interesariuszy ale przede wszystkim przez przewoźnika lotniczego

