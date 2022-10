Ryanair umacnia swoją pozycję największej europejskiej linii lotniczej

Ryanair Holdings opublikował komunikat, z którego wynika, że we wrześniu 2022 roku przewiózł ponad 15,9 milionów pasażerów o 49 procent więcej niż przed rokiem. Wykonano w tym czasie 88 850 lotów.

Ryanair Holdings to grupa lotnicza, w skład której wchodzą także linie Air Malta, Lauda Air i polski Buzz. We wrześniu tego roku przewieziono łącznie 15,9 milionów pasażerów w ramach ponad 88,8 tysięcy lotów. W porównaniu do analogicznego miesiąca w 2021 roku oznacza to wzrost o 49 procent.

W miesiącach wakacyjnych, czyli w lipcu i sierpniu przewieziono niemal 34 miliony pasażerów. To stawia irlandzkiego nisko kosztowego przewoźnika na pierwszej pozycji w Europie.

Zgodnie z planami ogłoszonymi na początku roku finansowego, który trwa od marca 2022 roku do końca lutego 2023 roku zaplanowano przewiezienie 166 milionów pasażerów. Już teraz wiadomo, że założenia te zostaną przekroczone.

Strategia grupy Ryanair zakłada, że w każdym kolejnym roku notowane będą przyrosty przekraczające 15 milionów pasażerów, co pozwoli w 2026 roku osiągnąć poziom 225 milionów.

W tym celu firma planuje zainwestować około 20 miliardów euro w zakup samolotów nowej generacji. Już podpisano umowy z koncernem Boeing na dostawę 210 nowych maszyn B737 Gamechangers. Powstanie także nowe centrum szkolenia dla pilotów i personelu pokładowego w Santry na przedmieściach Dublina.

Ryanair jest także największą linią operującą z polskich lotnisk.

