Ryanair uruchomi nowe połączenia z poznańskiego lotniska Ławica

W sezonie letnim linie lotnicze Ryanair uruchomią z poznańskiego lotniska Ławica cztery nowe połączenia do portów w Burgas, Bari, Pafos i Krakowie - poinformował we wtorek przewoźnik. Firma zapowiedziała też częstsze loty m.in. do Bergamo, Zadaru i Alicante.

W informacji podano, że latem z Poznania przewoźnik będzie oferował loty na 32 trasach, w tym czterech nowych do Burgas, Bari, Pafos i Krakowa. Firma zapowiedziała również, że zainwestuje w swoją bazę w Poznaniu 400 mln dolarów poprzez skierowanie do stolicy Wielkopolski czterech samolotów Boeing 737.

Firma zapowiedziała również zwiększenie częstotliwości lotów "na najbardziej popularnych kierunkach, takich jak Alicante, Zadar czy Bergamo".

Przewoźnik poinformował także, że wprowadził ograniczoną czasowo promocję dla 100 000 miejsc dostępnych w cenie od 145 zł na podróże między kwietniem a październikiem, które muszą być zarezerwowane do północy 16 lutego na stronie internetowej linii lotniczej.

Wiceprezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w informacji, ocenił, że odbudowa ruchu lotniczego "ma się dobrze". "Dzięki dynamicznemu rozwojowi Ryanair oraz systematycznie powiększanej bazie lotniczej w Poznaniu, możemy przekazać rekordową siatkę połączeń. Wszystkie 32 kierunki od Ryanaira są w systemie rezerwacyjnym" - zaznaczył.

