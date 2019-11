Ryanair zapowiada cztery nowe trasy z Polski

Irlandzki Ryanair w nadchodzącym sezonie letnim uruchomi bezpośrednie połączenia z Modlina i Poznania do Pafos na Cyprze, z Gdańska do chorwackiego Zadaru i z Katowic do Burgas w Bułgarii. Firma poinformowała, że w rozkładzie będzie miała 36 nowych tras z i do Polski.

