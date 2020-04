Rybacy rekreacyjni pływają w pobliżu portu w Gdańsku, ale nie blokują dostępu

Nasze jednostki w ramach protestu pływają na podejściu do portu w Gdańsku – poinformował w czwartek PAP członek sztabu kryzysowego rybołówstwa rekreacyjnego Waldemar Giżanowski. Właściciele statków domagają się wsparcia finansowego od państwa.

Na akcję protestacyjną wypłynęło o godz. 2.30 z portu we Władysławowie około 50 oflagowanych jednostek. Na statkach wywieszone są transparenty m.in. "Walczymy o życie", "Nagrody rządowe wypłacone, a nasze konta wyczyszczone", "Chcemy prawa i sprawiedliwości dla rybołówstwa rekreacyjnego", "Nie damy się dalej okłamywać", "Panie premierze, chcemy żyć!".

"Pływamy, przepuszczamy wszystkie jednostki. Pojawiła się Straż Graniczna z bronią długą, żeby pokazać, że też są w pogotowiu. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do konfrontacji, nie chcielibyśmy tego. Jeśli dojdzie do zaostrzenia protestu, to będą przepuszczane tylko jednostki ratownictwa oraz straży granicznej" - wyjaśnił Giżanowski.

Bohdan Mociewicz z Kapitanatu Portu Gdańsk poinformował PAP, że statki rybołówstwa rekreacyjnego nie przeszkadzają w żegludze innym jednostkom.

"Liczymy, że do godz. 12.00 ktoś z rządu może się wreszcie obudzi i raczy nas zauważyć. Nadal chcemy rozmawiać. Nadal chcemy rzeczowych, prostych i konkretnych rozwiązań, o które nie możemy doprosić się rządu od zeszłego roku" - oświadczył Giżanowski.

Na godz. 13.00 w Gdyni sztab kryzysowy rybołówstwa rekreacyjnego zaplanował konferencję prasową o swoich postulatach.

Armatorzy zajmujący się rybołówstwem rekreacyjnym są w ciężkim położeniu po decyzji władz Unii Europejskiej, które wprowadziły od stycznia 2020 r. zakaz połowu dorsza we wschodniej części Bałtyku, także rekreacyjnego. Rygory zostały wprowadzone w związku z fatalnym stanem populacji tego gatunku w wodach Bałtyku.

Przedstawiciele rybołówstwa rekreacyjnego - jak wskazują - nie otrzymali obiecanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pomocy finansowej. Chodzi o możliwość złomowania jednostek, stworzenia osłony na czas opracowania przepisów przez ministerstwo i rekompensat dla załóg. Ich zdaniem potrzeba na to ok. 150 mln zł.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej we Władysławowie członkowie sztabu kryzysowego armatorów rybołówstwa rekreacyjnego wezwali do rozmów nt. ich postulatów ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Gróbarczyk mówił w poniedziałek w RMF FM, że do rybaków rekreacyjnych do końca II kwartału trafi 20 mln zł. Protestujący rybacy twierdzą, że to za mało, i wzywają ministra do rozmów.

W połowie stycznia br. Gróbarczyk podpisał ze sztabem kryzysowym armatorów rybołówstwa rekreacyjnego porozumienie, które - jak informował resort - kończyło protest i zakładało wsparcie branży w związku z unijnym zakazem połowu dorsza na Bałtyku. Zgodnie z porozumieniem do końca marca miały być znane szczegółowe warunki pomocy dla armatorów.

Sztab kryzysowy armatorów skupionych w Stowarzyszeniu Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych z Kołobrzegu oraz Bałtyckim Stowarzyszeniu Wędkarstwa Morskiego z Darłowa reprezentuje ponad 100 armatorów, którzy zatrudniają po dwóch, trzech pracowników i organizowali wyprawy dla wędkarzy zajmujących się rekreacyjnie rybołówstwem morskim.

W listopadzie ub.r. w ramach protestu 92 morskie jednostki wędkarskie przez dwie godziny blokowały porty na środkowym Pomorzu. Już wtedy armatorzy zapowiadali, że w razie niespełnienia ich postulatów może dojść do zablokowania portów w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu.