Rynair i Wizz Air chwalą się wzrostami liczby pasażerów

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair podały w komunikacie giełdowym, że w lipcu tego roku przewiozły na pokładach swoich samolotów 18,7 miliona pasażerów. Główny rywal czyli węgierski Wizz Air obsłużył 6 milionów klientów.

Linie lotnicze Ryanair w lipcu 2023 roku przewiozły 18,7 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 11 procent w stosunku do lipca rok wcześniej. Wówczas było to około 16,8 miliona osób. Przeciętne wypełnienie samolotów było na takim samym poziomie 96 procent.

W ciągu miesiąca zrealizowano 102 tysiące lotów. W tym czasie anulowano 800 połączeń głównie ze względu na trwające protesty. Narastająco w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z usług Ryanaira skorzystało 175,3 miliona pasażerów co oznacza wzrost o 23 procent w porównaniu z minionym okresem gdy przewieziono 142 miliony osób.

Kilka dni temu irlandzkie linie lotnicze podały w komunikacie, że ze względu na zapowiadane przez amerykańskiego producenta samolotów Boeinga opóźnienia w dostawach nowych maszyn zrewidowały w dół założenia dotyczące planów przewiezienia 185 milionów pasażerów w okresie trwania roku finansowego 2023/24. Teraz ma być ich o 1,5 miliona mniej.

Dziś także informacje przekazał węgierski Wizz Air, który w lipcu przewiózł 6 milionów pasażerów czyli o 27 procent więcej niż przed rokiem. Wypełnienie samolotów wzrosło do 95 procent z 89 procent w lipcu 2022 roku.

