Rynek amerykański siłą napędową rynku startupów w logistyce

Rynek amerykański wciąż pozostaje siłą napędową globalnego ożywienia na rynku startupów w przemyśle logistycznym, skupiając się na inwestycjach w zrównoważony rozwój. W Europie mamy do czynienia z powolnym dostosowywaniem branży TSL (transport, spedycja, logistyka-red.) do wyzwań technologicznych, a rozwój utrudniają obawy o prywatność danych, a także regulacje nałożone przez Unię Europejską - wynika z XI edycji globalnego badania KPMG dotyczącego trendów na światowym rynku transportowym.

Oprogramowanie do analizy kosztów logistyki

Przykładem, podaje KPMG, może być rozwój platformy FreightHub, która rozpoczęła swoją działalność jako zwykła platforma, a obecnie jest cyfrowym spedytorem stanowiącym poważną konkurencję dla uznanych międzynarodowych spedytorów.- W pełni cyfrowa platforma spedycyjna umożliwia klientom zapoznanie się z różnymi ofertami, zamawianie usług przewozu towarów i aktywne zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym. Przykładami takich firm są FreightHub i Freightos, które korzystają z oprogramowania SaaS, czyli metody dostarczania oprogramowania, w ramach której oprogramowanie jest dostępne online poprzez subskrypcję. Dodatkowo serwisy tego typu mogą być wspomagane o technologie czujników i system śledzenia przesyłek. Obszar ten staje się coraz bardziej popularny, ponieważ w przeszłości klienci nie mieli możliwości zlokalizowania swoich przesyłek – mówi Wojciech Drzymała.KPMG podaje, że zgodnie z regulacjami IMO 2020, od 1 stycznia 2020 limit emisji tlenków siarki dla statków zostanie zmniejszony do 0,5 proc. podczas gdy aktualnie wynosi on 3,5 proc.. Będzie to powodować konieczność wykorzystywania droższego paliwa, co z kolei wpłynie na zwiększenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa żeglugowe i ich klientów.- Wprowadzenie regulacji IMO 2020 zwiększyło zainteresowanie przedsiębiorstw żeglugowych możliwościami bardziej efektywnego wykorzystania paliwa, co doprowadziło do powstania wielu startupów skoncentrowanych na zapewnieniu dokładnej i szczegółowej analizy, pozwalającej na wybór trasy wraz z optymalnym zużyciem paliwa podczas całej podróży. Przykładem takiego startupu jest Searoutes.com, który twierdzi, że może zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 10 proc. .Temat efektywnego zużycia paliwa nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ jego koszty rosną w szybkim tempie – mówi Wojciech Drzymała.