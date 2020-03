Rynek lotniczy zmrożony koronawirusem

Cały rynek lotniczy, w tym porty lotnicze nie tylko w Polsce, mocno odczuwają wpływ koronawirusa na biznes. Spadki odnotowuje się na wszystkich kierunkach, nie tylko na tych, gdzie są największe ogniska Covid-19. Zakłócenia dotyczą oczywiście także pasażerów lotniczych i turystów, którzy mieli skorzystać w podróży samolotami.





Odstąpienia od umowy

Zwrot zakupionych biletów lotniczych

Na modlińskim lotnisku wszyscy lądujący pasażerowie są badani skanerami od czwartku. Zastosowane procedury nadzwyczajne mają zapewnić ciągłość działalności portu i bezpieczeństwo pracowników.- Pozostajemy w stały kontakcie z organami państwa i stosujemy się do wszystkich zaleceń – dodaje Chorzewski. - Jeśli potwierdzi się scenariusz niektórych ekspertów, że ta trudna sytuacja potrwa do czerwca br., możemy się spodziewać dużych problemów z płynnością finansową polskiej infrastruktury lotniczej.Mikołaj Badziąg, aplikant adwokacki w Kancelarii Prawnej Kijewski Graś zwraca uwagę, na różne interpretacje praw konsumentów do odstąpienia od usługi turystycznej oraz rezygnacji z lotu samolotem.Ministerstwo Rozwoju wskazuje, że podróżny może bezkosztowo odstąpić od umowy udziału w imprezie turystycznej, gdy np. w miejscu, do którego się wybiera, odnotowano wiele przypadków zakażenia koronawirusem lub loty do tego miejsca nie są realizowane, a taki rodzaj przewozu stanowił istotny element imprezy turystycznej.Polska Izba Turystyki natomiast przedstawiła swoim członkom stanowisko, że „ogłoszony przez właściwe władze stan epidemii wirusa Covid-19 na określonym terenie pozwala uznać, że mamy do czynienia z nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, stanowiącymi podstawę rezygnacji przez podróżnego z imprezy na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy.”UOKiK podkreśla, że „W przypadku każdego wniosku o odstąpienie od umowy biuro podróży musi sprawdzić, czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Innymi słowy czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego”.- Przy ocenie, czy dane okoliczności mają nieunikniony i nadzwyczajny charakter należy stosować kryteria obiektywne, które np. wskazuje Komisja Europejska, że mogą odnosić się do epidemii – podkreśla Mikołaj Badziąg.Jak zaznacza, klienci z pewnością spotkają się jednak z niechęcią organizatorów wyjazdów, co doprowadzi do sytuacji, że klient będzie musiał dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.- Sytuacja zwrotu zakupionych wcześniej biletów lotniczych ze względu na zagrożenie występowania koronawirusa w regionie do którego mieliśmy podróżować nie jest już tak prosta, jak w przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych – stwierdza Badziąg.Powodem jest to, że przy zakupie biletów lotniczych nie ma szczególnych przepisów w o możliwości odstąpienia w przypadku „nadzwyczajnych okoliczności”.Do czasu wykonania usługi można – co do zasady – dokonać zmiany terminu lotu lub nawet zwrócić bilet lotniczy. Przewoźnik może jednak zastrzec, że pasażer będzie ponosił konsekwencje finansowe takich zmian. Takie kwestie określają regulaminy przewoźników oraz stosowane przez nich taryfy.- Jednakże, należy wskazać, że większość linii lotniczych wychodzi naprzeciw pasażerom, proponując różne udogodnienia - podkreśla Badziąg.