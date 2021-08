Rynek magazynowy bije rekordy

Pierwsze półrocze 2021 r. na rynku magazynowym w Polsce minęło pod znakiem rekordowo wysokiej aktywności deweloperów i najemców. Do końca czerwca deweloperzy ukończyli inwestycje o łącznej powierzchni ok. 1,16 mln mkw., o 100 tys. mkw. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Z kolei popyt brutto na koniec czerwca wyniósł ponad 3,41 mln mkw. - to najwyższa półroczna wartość w historii polskiego rynku magazynowego - podają eksperci Colliers i przewidują dalszy stabilny wzrost popytu na rynku magazynowym.

Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce na koniec I połowy 2021 r. osiągnęła poziom 21,85 mln mkw.

Biorąc pod uwagę fakt, że w budowie znajduje się 3,35 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego część zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku, w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się przełamania granicy 22 mln mkw.

Pozycję rynków z największą podażą powierzchni magazynowej utrzymały Warszawa (trzy strefy), Górny Śląsk oraz Polska Centralna z wynikami: 5,05 mln mkw., 3,98 mln mkw. oraz 3,29 mln mkw.

- Pod względem nowej podaży w pierwszej połowie roku prym wiodły Górny Śląsk (258,8 tys. mkw.), trzy warszawskie strefy (214,6 tys. mkw.) oraz Trójmiasto (183,4 tys. mkw.). Górny Śląsk prowadzi także pod względem powierzchni w budowie z wynikiem prawie 590 tys. mkw., kolejne pozycje na podium zajmują Polska Zachodnia (522 tys. mkw.) oraz Poznań (478,2 tys. mkw.) - wymienia Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.



Do największych obiektów w budowie należą: Panattoni BTS Amazon Świebodzin (203,5 tys. mkw.), Hillwood Rokitno (112,5 tys. mkw.), Hillwood Bydgoszcz (111,7 tys. mkw.), GLP Lędziny Logistics Centre (111,5 tys. mkw.) oraz Panattoni Park Poznań XI (107,9 tys. mkw.).

- Ukończenie projektów będących w trakcie budowy sprawi, że w ciągu najbliższych kwartałów aż trzy z rynków rozwijających się przekroczą granicę 1 mln mkw. zasobów całkowitej powierzchni magazynowej. Będą to: Trójmiasto, Szczecin oraz Polska Zachodnia - mówi Dominika Jędrak.

Wzmożona aktywność najemców

Mniej pustostanów

