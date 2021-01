Rynek magazynowy puchnie, Panattoni zaciera ręce

Panattoni podpisał w ubiegłym roku umowy najmu na 2,1 mln m kw. powierzchni – aż o 800 tys. m kw. więcej niż rok wcześniej. To efekt szybkiego wzrostu rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych, spowodowanego pandemią.

Offshoring zyskuje na znaczeniu

Duży wpływ na rynek najmu powierzchni magazynowych miały też sieci handlowe, które musiały udoskonalić swoje strategie omnichannel, koncentrując się bardziej na sprzedaży online i swoich sklepach internetowych. Wymuszało to na nich konieczność zabezpieczenia łańcucha dostaw i przestawienie się z dotychczas popularnego rozwiązania dostaw just-in-time oraz zabezpieczenie dodatkowej powierzchni magazynowej.W marcu tego roku deweloper wynajął 35 tys. m kw. w Panattoni Park Gliwice III jednej z dużych sieci handlowych, która chciała realizować zamówienia internetowe produktów z segmentu nieżywnościowego jak odzież, akcesoria sportowe, ogrodowe czy do domu, w tym również sprzęt AGD. Najemca wprowadził się do parku już w kwietniu br., dzięki czemu zapewnił swoim konsumentom stały dostęp do oferty.W popycie na powierzchnie przemysłowe rośnie też udział przedsiębiorstw produkcyjnych, które na fali pandemii i problemów z importem coraz częściej myślą o dywersyfikacji źródeł dostaw i zaprzestaniu bazowania na jednym azjatyckim poddostawcy. Przy przenoszeniu produkcji bliżej konsumentów końcowych, Polska staje się idealną lokalizacją. Wynika to z jej położenia w Europie, jak i nadal niższych kosztów pracy oraz dostępu do wykwalifikowanych pracowników.Dzięki utworzeniu nowych linii produkcyjnych blisko swoich rynków zbytu, firmy skracają łańcuch dostaw i zapewniają sobie bezpieczeństwo ich dostaw. Przykładem takiej realizacji jest budowa przez Panattoni nowoczesnej fabryki w Rzeszowie dla fabryki Phoenix Contact E-Mobility w Rzeszowie – firmy działającej w obszarze elektromobilności.