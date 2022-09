Rząd chce rozwijać port przeładunkowy PKP Cargo w Małaszewiczach

Chcemy rozwijać port przeładunkowy PKP Cargo w Małaszewiczach dla dobra handlu w całej Polsce - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Białej Podlaskiej.

Szef rządu pytany w poniedziałek podczas konferencji w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), czy rząd planuje kontynuować rozbudowę portu przeładunkowego PKP Cargo w Małaszewiczach odpowiedział: "Jak najbardziej tak".

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że port przeładunkowy w Małaszewiczach "to bardzo ważny port". "Ten port dziś jest, oczywiście, w pewnym zastoju ze względu na to, że cały objęty embargiem handel rosyjski, białoruski, nie może do tego portu być wprowadzany" - przyznał.

"Jednak patrzymy na dalszą przyszłość i chcemy rozwijać ten port, tę część województwa, dla dobra rozwoju handlu w całej Polsce" - dodał.

Małaszewicze to największy terminal intermodalny w Grupie PKP Cargo, nazywany także bramą z Chin do Unii Europejskiej, gdyż tędy przepływa największy strumień ładunków wysłanych drogą lądową z Azji Wschodniej do UE i w odwrotnym kierunku.

