Rząd do końca roku planuje znowelizować kolejowy program utrzymaniowy

Zmianę źródeł finansowania kolejowego programu utrzymaniowego zakłada projekt nowelizacji uchwały w tej sprawie - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd planuje przyjąć nowelę do końca tego roku.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku".

Projekt uchwały zakłada zmianę źródeł finansowania programu, polegającą na zmniejszeniu środków budżetu państwa w 2022 r. o kwotę 4 mld 507,7 mln zł z równoczesnym zwiększeniem o tą samą kwotę środków Funduszu Kolejowego.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że zgodnie z art. 83a ustawy okołobudżetowej w roku 2021 minister właściwy do spraw transportu przekaże na rachunek Funduszu Kolejowego z budżetu państwa wpłatę w wysokości 4 mld 507,7 mln zł. Te środki zostaną wydane na realizację programu do końca roku 2022.

"Przesunięcie to pozwoli na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków w obszarze infrastruktury kolejowej, planowanych na rok 2022 w ramach programu" - czytamy w uzasadnieniu.

Dodano, że zmiana jest niezbędna, ponieważ uchwałę należy dostosować do przepisów projektu ustawy budżetowej na rok 2022 oraz do noweli budżetu na ten rok oraz do ustawy okołobudżetowej.

Zmianie ma również ulec nazwa programu na "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku".

