Rząd obiecuje: do polskich portów popłyną jeszcze większe pieniądze

- Wszystkie polskie porty mogą się pochwalić osiągnięciami. Nie mogę priorytetyzować DCT i Gdańska. Tak samo ważna jest budowa terminala offshore w Gdyni czy terminala kontenerowego w Świnoujściu. To złoty moment do rozbudowy portów - powiedział Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury w rozmowie z WNP.PL.

Za chwilę będziemy mieć FSRU (Floating Storage Regasification Unit), czyli terminal pływający do przeładunku LNG w Gdańsku, i inne inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznym. Nie ma ani chwili do stracenia; tempo inwestycji musi być utrzymane.- Niestety nie. Gospodarka morska nie będzie mogła liczyć na tak duże środki, jakie były wydatkowane w latach poprzednich.Dlatego zbudowaliśmy bardzo dobre rozwiązanie w kwestii pozyskiwania finansowania dłużnego czy chociażby obligacji. Dzięki temu utrzymamy tempo inwestycji na porównywalnym poziomie. Z wykorzystaniem finansowania, które teraz zostało udrożnione.Nie mówię tu o inwestycjach prowadzonych przez urzędy morskie, należących do Skarbu Państwa, wszelkiego rodzaju pogłębieniach czy modernizacjach kanałów i torów podejściowych. To wszystko znajdzie się w finansowaniu unijnym.- My nie czekamy na to, czy te rozmowy przyniosą pozytywny efekt. Po prostu mocno wspieramy zarządy portów w tym zakresie. Nie wyobrażam sobie, żeby ministerstwo za nimi nie stało.- Chodzi np. o zabezpieczanie środków na inwestycje dostępowe, chociażby budowę falochronów. To już nie zadanie inwestorów, ale państwa.Udało się pozyskać pieniądze na falochrony w Świnoujściu. Mamy zapewnione środki na falochrony w Gdyni. Inwestycje, które będą realizowane w Porcie Gdańsk w związku z pojawieniem się pływającego terminala LNG, też będą wymagały udziału Skarbu Państwa. Jesteśmy na to przygotowani.- Przede wszystkim będziemy naciskać na miasto Elbląg, które jest właścicielem portu, żeby aktywnie przystąpiło do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i uruchamiało coraz to większe tereny poinwestycyjne. Chcemy wpisywać się w ten proces, wpierać prezydenta Witolda Wróblewskiego i motywować go do działania.Myślę jednak, że nie tylko o Elbląg tu chodzi. Na otwarciu kanału żeglugowego skorzystają także mniejsze miejscowości nad Zalewem Wiślanym: Frombork, gdzie ostatnio za prawie 30 mln zł zmodernizowaliśmy nabrzeża, Tolkmicko czy Nowa Pasłęka.To wszystko miejsca, które są niezwykle atrakcyjne, może nie w zakresie stricte towarowym, ale pasażerko-turystycznym. Z punktu widzenia transportu towarowego najważniejszy jest dla nas rzeczywiście Elbląg.Czytaj także: Już bez węgla na barkach. Problemem nie są pieniądze, lecz ekologia