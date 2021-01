Rząd planuje konsolidację PKS-ów. Część trafi do ARP, inne do PKP

Konsolidację państwowych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej (PKS), które miałyby trafić albo do Agencji Rozwoju Przemysłu, albo do PKP, planuje ministerstwo aktywów. Założenia odpowiedniego rozporządzenia trafiły do wykazu prac Rady Ministrów.

Minister aktywów państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej zapoznał się z ich stanem.

W wyniku wstępnych analiz określono, iż działalność tychże spółek możliwa jest tylko w ramach skonsolidowanego podmiotu.

Po konsolidacji część z nich trafi do PKP, pozostałe do ARP.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) rekomenduje przekazanie wykonywanie praw z akcji czy udziałów Skarbu Państwa w wybranych PKS Polskim Kolejom Państwowym.



W zakresie pozostałych spółek, m.in. prowadzących przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, w których Skarb Państwa posiada nieznaczący udział oraz tych, które są nierentowne, w tym stoczni marynarki wojennej, MAP rekomenduje z kolei przekazanie wykonywania praw z akcji czy udziałów Skarbu Państwa na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu.



Ministerstwo zastrzega, że w celu dokładnej weryfikacji zasadności powyższej koncepcji wymagane jest sporządzenie pogłębionych analiz, biznesplanu, wycen oraz uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Zgodnie z opublikowanymi założeniami, ARP przejęłaby nadzór nad: PKS Mrągowo, PKS-IWOPOL w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, PKS w Przemyślu, PKW w Dębicy, PKS w Katowicach z siedzibą w Bytomiu, PKS w Ostrowie Wielkopolskim w likwidacji, PKS w Wołowie.

Pod nadzór ARP trafiłaby też Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni oraz Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w upadłości z siedzibą w Poznaniu.

Z kolei do PKP trafiłyby: POLBUS-PKS, POLONUS, PKS Częstochowa w likwidacji, PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, PKS Zielona Góra, Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej oraz WARS.

Zmiany zakładają też, że minister właściwy ds. gospodarki będzie nadzorował Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz specjalne strefy ekonomiczne.