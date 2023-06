Rząd podniósł wymagania bezpieczeństwa na lotniskach. Sprawdź, co się zmienia

Najnowsze rozporządzenie ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk podnosi poziom bezpieczeństwa w portach lotniczych. Wprowadzono nowe procedury i wymagania, a także zwiększono wymagany poziom wyposażenia lotnisk pod względem pomocy medycznej.

Rozporządzenie o eksploatacji lotnisk reguluje m.in. zasady poruszania się po polu ruchu naziemnego (PRN), zasady eksploatacji i utrzymania czy organizacji lotniskowego systemu ratownictwa.

Przepisy regulują m.in. zakres wyposażenia lotniska (zależnie od jego wielkości) w sprzęt medyczny i liczbę wymaganego personelu.

Dla kilkunastu największych lotnisk w Polsce w zasadzie nie wprowadza to żadnych nowości, bo uzyskane przez nie europejskie certyfikaty zakładają podobny zakres procedur bezpieczeństwa.



Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk wchodzi w życie 10 czerwca 2023 r. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zwiększa wymagania dotyczące bezpieczeństwa na lotniskach, szczególnie tych mniejszych i dostosowuje je w dużej mierze do europejskich przepisów. W wielu miejscach jest od nich jednak znacznie bardziej szczegółowe.

Duże lotniska od lat mają już europejski poziom bezpieczeństwa

Kilkanaście największych lotnisk w Polsce w zasadzie nie musi się tym rozporządzeniem przejmować, bo od dawna podlegają przepisom europejskim, więc dla nich rozporządzenie w zasadzie nie wnosi wiele nowego.

Tyle karetek i ekip medycznych powinno mieć lotnisko

W tej ostatniej kwestii krajowe przepisy są bardziej szczegółowe niż europejskie, gdzie lotnisko we własnym zakresie ma przeanalizować swój ruch i dostosować zasady do wielkości liczby obsługiwanych pasażerów. Polskie przepisy są znacznie bardziej szczegółowe. Zakładają np., że lotnisko obsługujące do 1 mln pasażerów rocznie ma obowiązek umożliwić udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Lotnisko obsługujące od 1 do 3 mln pasażerów musi już mieć własny zespół ratownictwa, jeszcze podstawowy.

W przypadku lotnisk powyżej 3 mln pasażerów dochodzi konieczność posiadania własnego ambulatorium, a lotniska obsługujące powyżej 5 mln mają mieć już specjalistyczny zespół ratownictwa. Komplet dla lotnisk powyżej 10 mln pasażerów to już oprócz własnego ambulatorium dwa zespoły ratownictwa - podstawowy i specjalistyczny. Oczywiście w każdym wypadku są to zespoły wyjazdowe, a więc wyposażone w karetki pogotowia.

Samo dostosowanie lotnisk do wymogów nowego rozporządzenia w zakresie środków medycznych, jakimi obiekt musi dysponować oznacza więc w wielu wypadkach inwestycje o wartości setek tysięcy złotych. Pozostałe wymagania często oznaczają rozbudowanie struktury lotniska i zatrudnienie specjalistów prowadzących rozpoznanie zagrożeń, pilnujących wymaganych procedur czy wykonujących nakazane czynności, związane np. z utrzymaniem PRN.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się w internetowym systemie aktów prawnych.

