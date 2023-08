Rząd przyjął nowy Krajowy Program Kolejowy. Wyda 170 mld zł

Na posiedzeniu 16 sierpnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę przedłożoną przez ministra infrastruktury w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Dokument jest aktualizacją obecnego KPK, który obowiązywał do 2023 r.

- Przyjęcie przez rząd nowego Krajowego Programu Kolejowego oznacza nowe otwarcie dla inwestycji kolejowych w Polsce. Jestem pewien, że dzięki temu transport kolejowy będzie się w Polsce nadal dynamicznie rozwijał, tak jak to się dzieje od 2015 roku - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Program wieloletni, jakim jest KPK, zabezpiecza finansowanie dla ważnych, strategicznych projektów kolejowych. Decyzja rządu oznacza, że polskie szlaki kolejowe staną się jeszcze bardziej nowoczesne, a pasażerowie otrzymają jeszcze ciekawszą i bardziej konkurencyjną ofertę przewozową - dodaje wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Utrzymanie wysokich i stabilnych nakładów na inwestycje kolejowe

W ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku planuje się utrzymanie wysokich i stabilnych nakładów na inwestycje kolejowe. Priorytety perspektywy 2021-2027 to:

* dokończenie rozpoczętych dużych projektów inwestycyjnych jak np. prace w ramach linii średnicowej w Warszawie, budowa tunelu w Łodzi, modernizacja ciągu Gdynia - Słupsk;

* kontynuacja prac na kluczowych liniach sieci bazowej TEN-T m.in. ciąg Katowice - Zebrzydowice, Rail Baltica na odc. Białystok - Ełk - Trakiszki;

* ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, m.in. budowa linii kolejowej Podłęże - Tymbark, modernizacja linii Skierniewice - Łuków czy Bydgoszcz - Kościerzyna - Gdynia.

Wartość łączna KPK 2030 wynosi 170 mld zł, w tym:

* 79 mld zł w zakresie perspektywy 2014-2020,

* 80 mld zł w zakresie perspektywy 2021-2027,

* 11 mld zł w zakresie KPO.

Po raz pierwszy podróż pociągiem pasażerskim z prędkością maksymalną wynoszącą 250 km/h

Efektem realizacji inwestycji w ramach KPK 2030 będą szybie połączenia. Po raz pierwszy w historii na polskiej sieci kolejowej możliwa będzie podróż pociągiem pasażerskim z prędkością maksymalną wynoszącą 250 km/h. Pierwszymi odcinkami z taką dopuszczalną prędkością maksymalną będą:

* Linia kolejowa nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa),

* Odcinek Ełk - Suwałki - granica państwa stanowiący fragment międzynarodowego korytarza transportowego E-75 Rail Baltica.

Dzięki dostosowaniu szeregu odcinków do prędkości 120-200 km/h, znaczącemu skróceniu ulegnie czas podróży w takich relacjach jak:

* Warszawa Centralna - Kołobrzeg,

* Warszawa Centralna - Ełk,

* Warszawa Centralna - Radom - Kielce - Kraków Główny,

* Kraków Główny - Nowy Sącz,

* Białystok - Gdańsk Główny.

Do końca 2030 roku planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych, co pozwoli na uruchamianie połączeń zestawianych z nowoczesnych i komfortowych składów.

Krajowy Program Kolejowy jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które wspierane są finansowo przez ministra właściwego do spraw transportu.

Czy na pewno naszym politykom jest nie po drodze z Unią Europejską? Pragmatyzm wygrywa. Zobacz naszą debatę

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl