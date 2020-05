Rząd szykuje przepisy dla budowy miejskich kolejek naziemnych monorail

Projekt zmian umożliwiających wprowadzenie w polskich miastach miejskiej kolejki naziemnej, np. monorail, został w poniedziałek zaprezentowany w Rzeszowie. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział jego wysłanie do Rady Ministrów w ciągu kilku dni.

Chodzi o projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym i niektórych innych ustaw, umożliwiający wprowadzenie w polskich miastach naziemnej kolejki miejskiej, jak np. jednoszynowej kolejki nadziemnej tzw. monorail.

Tego typu rozwiązania funkcjonują już w Azji i Niemczech.

W przypadku Rzeszowa monorail ma kosztować około 500-600 mln zł.



"Po raz pierwszy w historii naszego kraju prezentujemy projekt ustawy nie w resorcie, ale w mieście - w Rzeszowie, który to, dzięki swojemu prezydentowi, wizjonerowi i temu, który z tak wielką determinacją zabiegał o to (kolejkę monorail - red.) od 10 lat, zasługuje na to, żeby mieć ten nowoczesny, sprawny, szybki, bezkolizyjny, ekologiczny środek transportu" - mówił w poniedziałek w rzeszowskim Ratuszu wiceminister Marcin Warchoł.

Chodzi o projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym i niektórych innych ustaw, umożliwiający wprowadzenie w polskich miastach naziemnej kolejki miejskiej, jak np. jednoszynowej kolejki nadziemnej tzw. monorail. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc od około 10 lat zabiegał o budowę w mieście kolejki monorail, ale prace nad jej powstaniem wstrzymywał dotąd brak przepisów, które pozwalałyby uruchomić kolejkę na jednej szynie. W sprawie realizacji tej inwestycji w Rzeszowie samorząd miasta współpracował z Politechniką Warszawską.

Wiceminister zauważył, że w przypadku Rzeszowa są zarówno możliwości wprowadzenia takiej kolejki, są potrzeby społeczne, a także środki finansowe, ale brak jest przepisów umożliwiających wprowadzenie tego typu rozwiązań.

"Tymczasem prawo powinno podążać za postępem. Nie może być za nim krok, a co dopiero 10 lat, bo już 10 lat temu mówiło się o potrzebie tego typu rozwiązań. (…) Dlatego też, jako jeden z pierwszych projektów w Europie, właśnie w Rzeszowie proponujemy przygotowanie przepisów dla monoraila" - podkreślił Warchoł.

Dodał, że tego typu rozwiązania funkcjonują już np. w Azji, ale także w Niemczech.

Wśród plusów wprowadzenia monorail w mieście wymienił m.in. odciążenie dla tradycyjnych sieci komunikacyjnych; jest w stanie przewozić bardzo wielu pasażerów w krótkim czasie (około tysiąca osób w ciągu godziny), poprawia bezpieczeństwo - przewozi bowiem bezkolizyjnie, nie paraliżuje miasta, nie wnika w "tkankę miejską" - przy jego wprowadzaniu nie ma bowiem konieczności dużego przebudowywania miasta, jak np. przy budowie metra, a to z kolei wiąże się z szybkością realizacji projektu i ceną.

Dla przykładu podał, że według wyliczeń metro dla Krakowa kosztowałoby około 25 mld zł, gdy tymczasem monorail dla Rzeszowa to koszt około 500-600 mln zł.

Wskazywał też, że monorail to nie tylko korzyści dla mieszkańców, ale także magnes przyciągający potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców.

"Projekt jest już gotowy do wysłania" - zaznaczył i zadeklarował jego wysłanie w ciągu kilku najbliższych dni, prawdopodobnie do końca tego tygodnia, do Rady Ministrów.

Podziękował jednocześnie m.in. prezydentowi Rzeszowa za inicjatywę i za to, że pierwszy zaproponował tego typu rozwiązanie.

"Już dziś dzieje się przyszłość, na naszych oczach (…) Jesteśmy dumni z tego, że nasz Rzeszów, nasz pan prezydent jako pierwszy z tym pomysłem wychodzi" - mówił Warchoł.