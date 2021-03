Rząd za likwidacją szlabanów na wybranych autostradach. Jeszcze w 2021 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy likwidującej szlabany na państwowych autostradach. Przejazd odcinkami Konin - Stryków (autostrada A2) i Wrocław - Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od 1 grudnia 2021 r.

Jak podano w komunikacie, przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw zwiększy płynność ruchu i komfort kierowców.

"Dzięki nowej metodzie poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, czyli przejazdu bez zatrzymywania się, zwiększymy przepustowość państwowych autostrad" - powiedział cytowany w komunikacie minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

"Nowoczesny i efektywny pobór opłaty umożliwi likwidację bramek i szlabanów, a tym samym ograniczy zatory i poprawi komfort przejazdu" - dodał.

e-TOLL zastąpi viaToLL

W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie pojazdu w Miejscu Poboru Opłat (MPO), pobranie biletu lub wniesienie opłaty i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady.

W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie, który zostanie uruchomiony w maju 2021 r. Ułatwieniem dla przewoźników będzie ograniczony zakres danych wymaganych do rejestracji w systemie e-TOLL oraz brak konieczności zawierania umowy.



Będzie też możliwość uiszczenia opłaty na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL). Takie rozliczenie opłaty odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych i wygodnych metod płatności. Kierowca będzie musiał jedynie zarejestrować się w systemie oraz zainstalować i uruchomić bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL np. na smartfonie.

Pobór opłaty za przejazd samochodami będzie też możliwy dzięki urządzeniu OBU - On Board Unit lub ZSL - Zewnętrzny System Lokalizacyjny, o ile pojazd będzie w takowe wyposażony.

"Chcemy, aby możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL została, jako opcja, wprowadzona w momencie uruchomienia systemu e-TOLL dla pojazdów ciężkich, czyli już w czerwcu 2021 r." - wyjaśnia wiceminister Magdalena Rzeczkowska.

Dla kierowców wnoszących opłatę elektroniczną, zostaną udostępnione dedykowane pasy wjazdowe i wyjazdowe na państwowych autostradach. Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd autostradą będzie spoczywał na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu.

Kontrola kierowców

Podstawowym elementem systemu kontroli opłacania przejazdów będą urządzenia (kamery typu OCR) służące do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ujawnienie nieprawidłowości we wnoszeniu opłat będzie wynikiem na bieżąco realizowanego procesu automatycznej analizy danych.

Niewniesienie opłaty za przejazd autostradą będzie skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej. Nie zostanie ona pobrana, jeśli w ciągu trzech dni od zakończenia przejazdu zostanie zakupiony bilet elektroniczny za nieopłacony przejazd.

