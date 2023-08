Rządowa strategia rozwoju lotnictwa cywilnego do kosza? Branża jest bezlitosna

Zakończyły się właśnie konsultacje rządowego projektu „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”. I choć ich oficjalne wyniki nie są jeszcze znane, to - w kluczowych punktach na lotniczej mapie Polski - zebraliśmy opinie na jej temat.

Na pytania WNP.PL o rządowy projekt „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” odpowiedzieli prezesi Polskich Linii Lotniczych LOT, Ryanaira, linii Enter Air oraz szefowie lotnisk we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.

Głównym zastrzeżeniem do projektu strategii jest bazowanie na złych lub niekompletnych danych oraz rysowanie przyszłości polskiego rynku w oderwaniu od sytuacji w Europie i na świecie.

- Dokument w sposób wyraźny faworyzuje dwóch uczestników rynku – Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i LOT - pomijając rolę i znaczenie przewoźników niskokosztowych oraz lotnisk regionalnych – podkreśla Michał Kaczmarzyk, szef polskich struktur Ryanaira oraz prezes czarterowej linii Buzz, która należy do tego irlandzkiego przewoźnika.

Ministerstwo Infrastruktury 7 lipca opublikowało projekt „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”, formalnie rozpoczynając konsultacje społeczne. Przedstawicielom branży dano miesiąc na analizę i odesłanie komentarzy czy uwag.

Dokument ma ponad 200 stron. Do tego dochodzą równie obszerne załączniki dotyczące m.in. kwestii środowiskowych.

- Prace nad nim przedłużały się i w jego projekcie widać, że wiele zawartych tam tez i danych zdążyło się zdezaktualizować. We Wrocławiu zapomnieliśmy już o covidzie, a projekt cytuje dane i prognozy aktualne w trakcie pandemii – mówi Cezary Pacamaj, prezes Wrocław Airport.

- Obecny projekt jest w dużej mierze kalką dokumentu, który pokazano branży dwa lata temu. On został wtedy szeroko skrytykowany. Nowy projekt strategii został jedynie uzupełniony o wpływ pandemii na branżę oraz prognozę IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych - red.). Natomiast z informacji tych nie płyną żadne wnioski – dodaje Anna Midera, prezes portu lotniczego w Łodzi.

Nasi rozmówcy podkreślają, że prognoza IATA nie została zlecona dla potrzeb opracowania strategii, a powstała wiele miesięcy temu na zlecenie spółek Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i Polskie Porty Lotnicze (PPL).

Przede wszystkim – brak rzetelnie przygotowanych i zestawionych liczb

- Strategia powołuje się na opracowania przygotowane w oparciu o dane przedstawione przez spółki państwowe lub zrzeszone w ramach Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych. Do IATA należy tylko 30 proc. światowego rynku, w tym tylko jeden przewoźnik posiadający certyfikat przewoźnika lotniczego wydany w Polsce. Wobec powyższego przedstawione dane i statystyki nie są obiektywne z punktu widzenia trendów funkcjonujących na rynku, a tym samym nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do budowy strategii, która ma wyznaczać kluczowe aspekty rozwoju lotnictwa w Polsce – przekonuje prezes Michał Kaczmarzyk z Grupy Ryanair.

- Prognozy przedstawione w polityce lotniczej powinny zostać zweryfikowane, ponieważ, patrząc nawet na dwa ostatnie lata, dla portów regionalnych są znacząco zaniżone. Przykładowo dla Katowice Airport założono, że w 2030 roku port obsłuży 6,2 mln pasażerów, tymczasem taki wynik planujemy osiągnąć już w przyszłym roku – alarmuje Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Katowice Airport.

- Według nas brakuje w treści dokumentu pełnego przedstawienia rynku cargo, z uwzględnieniem wszystkich jego segmentów wraz z właściwymi statystykami – dodaje Michał Fijoł, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, które są znaczącym graczem w tym segmencie w Polsce.

Znamienne jest także to, że niemal na samym początku Polityki projektodawca przyznaje, że „dokument ten nie uwzględnia sytuacji wynikającej z wojny w Ukrainie oraz skutków sankcji wprowadzonych w stosunku do Federacji Rosyjskiej, czy szerzej, prowadzonej wojny gospodarczej, wpływającej m.in. na wzrost cen paliw i energii”.

Eksperci piszący strategię przyznają, że ciężko przewidzieć długofalowe skutki rosyjskiej inwazji, ale to, co jest już teraz istotne, to spore zainteresowanie… bezzałogowcami.

"Konstytucyjna” centralizacja branży lotniskowej. Minione lata to był błąd

Rząd w napisanym dopiero co projekcie strategii podkreśla, że regionalizacja oraz decentralizacja rozwoju sieci portów lotniczych, która miała miejsce przez ostatnich kilkanaście lat, „nie zapewniła w długim okresie efektywności funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce”.

Nasz kraj miał przez to nie uzyskać „efektu skali”, wskutek czego ruch jest rozdrobniony, co ma z kolei wpływać na rentowność głównych graczy na tym rynku.

Zdaniem autorów strategii przewoźnicy oferowali w Polsce przez to słabszą niż mogliby siatkę połączeń.

- Centralne planowanie w czasach PRL-u zdecydowanie nie sprawdziło się – faktycznie chcemy do tego powracać w tak wrażliwej gałęzi gospodarki, jaką jest transport lotniczy? – pyta Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air, największej linii czarterowej w Polsce.

- Nie dokonano analizy wpływu funkcjonowania 14 portów regionalnych na rozwój gospodarczy regionów, w których są zlokalizowane, czyli ich wpływu na gospodarkę Polski. Jej wynik, jako jeden z elementów badań, pomógłby entuzjastom budowy „centralnego lotniska” (CPK - red.) w Baranowie dokonać właściwej oceny, czy pomysł ten przysłuży się rozwojowi branży lub czy przypadkiem nie spowoduje niepotrzebnych szkód społeczno-gospodarczych – przekonuje prezes Midera z łódzkiego lotniska.

W mianowniku większości punktów rządowej strategii dla lotnictwa cywilnego wpisany jest Centralny Port Komunikacyjny. Założenia tej inwestycji mają być niejako mapą drogową dla zarządzających funkcjonującymi już portami regionalnymi w Polsce.

„Polityka lotnicza określając na poziomie strategicznym kierunki i strukturę ramową rozwoju lotnictwa, będzie stanowiła podstawowy dokument odniesienia przy zatwierdzaniu (…) przez ministra właściwego ds. do spraw transportu, planów generalnych lotnisk użytku publicznego pod kątem ich zgodności z polityką transportową kraju. W tym zakresie stanowić będzie niejako wytyczne dla zarządzających lotniskami co do zakresu planów generalnych przy ich opracowywaniu oraz aktualizacji” – czytamy w projekcie.

Czy dolecimy cali i zdrowi do 2030 roku? Rola PLL LOT w dokumencie

- Z doświadczenia wiemy, że dobra infrastruktura lotniskowa z zapasem przepustowości jest niezbędna dla rozwoju lotnictwa cywilnego, ale według naszej oceny za mało miejsca w projekcie poświęcono wskazaniu sposobów, jak tę infrastrukturę wypełnić. Motorem rozwoju ruchu z CPK ma być nasz narodowy przewoźnik, ale projekt strategii bardzo niewiele mówi o polityce rozwoju LOT-u – wskazuje prezes Pacamaj z lotniska we Wrocławiu.

Pytany przez nas LOT nie skupia się na swojej roli w rządowej strategii.

Prezes linii wskazuje za to, że „dobrze odzwierciedla ona rolę Centralnego Portu Komunikacyjnego w przyszłym systemie transportowym naszego kraju”.

- Dzięki realizacji tych założeń możliwa będzie poprawa sposobu inwestycji w portach lotniczych, a co za tym idzie - rozwój sieci lotnisk w Polsce. Istotna także będzie poprawa funkcjonowania przestrzeni powietrznej. Skuteczna realizacja Polityki powinna także przyczynić się do wzmocnienia pozycji Polski i polskich podmiotów lotniczych na arenie – podkreśla Michał Fijoł z LOT-u.

Polska samotną, ale zieloną wyspą. Problemy świata nas nie dotyczą

Władze Ryanaira zauważają, że Ministerstwo Infrastruktury pisząc projekt polityki lotniczej, nie dostrzega trendów w branży. A te mogą być kluczowe dla wielu punktów dokumentu, którego konsultacje właśnie dobiegły końca.

- Jednym z efektów pandemii koronawirusa, ale również problemów operacyjnych i opóźnień na dużych lotniskach jest rezygnacja pasażerów z lotów przesiadkowych na rzecz połączeń bezpośrednich. Z analiz przeprowadzonych przez naszą grupę wynika, że trend ten będzie się utrzymywać, również ze względu na rozwój technologii i możliwości wydłużenia czasu lotu samolotów. Lotniska regionalne odgrywają w tej kwestii kluczową rolę, bo zapewniają dostępność przewozów lotniczych w całej Polsce oraz przyczyniają się do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw – mówi Kaczmarzyk, szef polskich struktur irlandzkiego przewoźnika.

Jak wskazują nasi rozmówcy reprezentujący prywatne linie lotniczych - rządowy dokument nie odnosi się także do sztandarowych programów poddanych pod dyskusję na poziomie Unii Europejskiej, w tym pakietu Fit for 55, planowanych rozwiązań w zakresie pakietu „EU Taxonomy” oraz innych strategii mających wpływ na sektor lotniczy. A to kłuje w oczy. Zwłaszcza gdy mowa o tak umiędzynarodowionym sektorze.

- Nie doczytałem również, jak Polska miałaby walczyć o ułatwienie funkcjonowania liniom lotniczym w kontekście restrykcji nakładanych na linie wynikających ze zwiększania praw pasażerów czy dalszego opodatkowania lotnictwa pod pretekstem ekologii. Dotyczy to również kwestii regulacji prawnych, które powinny zapewnić ochronę interesów linii lotniczych – dodaje wiceprezes Kobielski z Enter Air.

Trzeciego podejścia do pisania strategii już raczej nie będzie

Nasz artykuł to synteza, która powstała na bazie opinii wybranych podmiotów z branży. Nie wszyscy chcieli brać w niej udział oficjalnie. Na wnioski z ministerialnych konsultacji pewnie będzie trzeba poczekać jeszcze wiele tygodni.

Ostatnio przeprowadzane – równo dwa lata temu – zakończyły się lawiną uwag, co zmusiło resort do ponownego napisania Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego.

Przyjęcie nowej strategii lotniczej przez Polskę jest jednym z warunków uruchomienia unijnych środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury z europejskiej perspektywy 2021-2027. A to może spowodować, że trzeciego podejścia do pisania strategii już raczej nie będzie i opłacalnym – dla rządzących – będzie po prostu przyjąć ją w takiej formie.

Budować CPK czy wyrzucić projekt do kosza? Zapytaliśmy o to polityków różnych partii podczas Debaty Wyborczej. Zobaczcie odpowiedzi

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl