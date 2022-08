Rzecznik KGP: Ustaliliśmy dane przewoźnika i listę osób, które wyjeżdżały z Polski do Chorwacji

Ustaliliśmy dane przewoźnika, organizatora i pełną listę osób, które wyjeżdżały z Polski do Chorwacji. Te dane zostały przekazane stronie chorwackiej - poinformował w sobotę rzecznik KGP Mariusz Ciarka, pytany o wypadek polskiego autokaru. Dodał, że ranni Polacy przebywają już w pięciu szpitalach.

W rozmowie z TVN24 rzecznik Komendy Głównej Policji przekazał, że w Chorwacji na miejscu wypadku polskiego autokaru jest 12 polskich policjantów. "Oni przebywają tam w związku ze zwiększonym ruchem turystycznym obywateli Polski, jaki mamy co roku w okresie wakacyjnym. Decyzją Komendanta Głównego Policji zostali teraz skierowani do dyspozycji służb chorwackich, aby udzielać wszelkiej możliwej pomocy zarówno polskim obywatelom, jak i służbom chorwackim w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia" - wyjaśnił Ciarka.

Dodał, że w międzyczasie polscy policjanci ustalili "dane przewoźnika, organizatora i pełną listę osób, które wyjeżdżały z Polski do Chorwacji". "Te dane zostały przekazane stronie chorwackiej. To są bardzo ważne informacje by m.in. ustalić, czy te osoby znajdują się w szpitalach i jaki jest ich stan" - zwrócił uwagę Ciarka.

Rzecznik KGP przekazał, że "Polacy przebywają już w pięciu szpitalach". "Tam właśnie kierowani są nasi policjanci, aby pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia w rozmowach z poszkodowanymi, tak aby nie było bariery językowej, aby stronie chorwackiej można było przekazywać to, jak na bieżąco przekazują informacje nasi obywatele" - powiedział.

Według Ciarki, obecnie policjanci "rozmawiają z tymi poszkodowanymi, których stan na to pozwala". "Bo też pamiętajmy, że najważniejsze jest udzielenie pomocy lekarskiej. Możemy prowadzić rozmowy tylko z tymi osobami, których stan na to pozwala. Takie rozmowy już są prowadzone przynajmniej w tych szpitalach, do których zostali dowiezieni poszkodowani najszybciej z miejsca zdarzenia" - zaznaczył.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl