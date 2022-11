Rzeszów: Ruszą przygotowania do przejazdu przez miasto elementów maszyny TBM

W poniedziałek w Rzeszowie rozpoczną się przygotowania do przejazdu elementów maszyny TBM ulicami miasta – poinformował Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa. W związku z transportem potężnych części nawierzchnia jednej z ulic musi zostać obniżona o ok. 36 cm.

Obecnie trwa transport największych elementów maszyny TBM, która wydrąży tunel w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.

Transport olbrzymich elementów odbywa się tylko nocami, aby zminimalizować utrudnienia na drogach. Jak zaznaczył Gernand, pierwsza kolumna wioząca elementy maszyny przejedzie przez Rzeszów w nocy z 28 na 29 listopada br.

"Po zjeździe z S19 pojazdy będą poruszać się ul. 9 Dywizji Piechoty oraz ul. Podkarpacką do granicy miasta i gminy Boguchwała. Transportowane elementy są tak duże, że konieczne jest odpowiednie przygotowanie trasy przejazdu przez miasto. Chodzi przede wszystkim o obniżenie nawierzchni, o ok. 36 cm, ul. 9 Dywizji Piechoty pod wiaduktem kolejowym. Prace obejmą odcinek o długości ok. 250 metrów i rozpoczną się w poniedziałek" - dodał.

W związku z pracami, w poniedziałek na ul. 9 Dywizji Piechoty wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia od strony południowej, na odcinku od ul. Zawiszy Czarnego do ronda na ul. Podkarpackiej. Ruch w dwóch kierunkach będzie odbywał się jezdnią po stronie północnej.

Jak podkreślił Gernand, wszelkie koszty związane z obniżaniem nawierzchni oraz przywracaniem jej do stanu pierwotnego, a nastąpi to po 23 grudnia br., kiedy ostatnie elementy maszyny TBM przejadą przez Rzeszów, poniesie wykonawca odcinka.

