Są chętni do inwestycji w CPK

Lotnisko będzie kosztowało maksymalnie 8 mld euro. Do 20 proc. kapitału mają wyłożyć inwestorzy branżowi i finansowi. Jest już kilku zainteresowanych, w tym m.in. zarządca lotniska w Seulu.

Aktualne szacunki wskazują, że koszt budowy lotniska nie przekroczy 8 mld EUR. Nakłady będą ponoszone w większości przez inwestorów prywatnych. Jest to wartość realna, wyrażona według obecnej wartości pieniądza - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

Zgłosili się wielcy gracze, np. globalne fundusze inwestycyjne, spółka miała też zaprosić do współpracy operatorów lotnisk.

Wśród zainteresowanych ma być Incheon International Airport Corporation (IIAC), zarządca lotniska w Seulu, doradca strategiczny CPK.

CPK ma kosztować maksymalnie 8 mld euro. 20 proc. kapitału mają wyłożyć inwestorzy

Jak pisze "Pulsi Biznesu", Centralny Port Komunikacyjny ma kosztować maksymalnie 8 miliardów euro, a do 20 proc. kapitału mają wyłożyć inwestorzy branżowi i finansowi; "jest już kilku zainteresowanych".

"Aktualne szacunki wskazują, że koszt budowy lotniska nie przekroczy 8 mld EUR. Nakłady będą ponoszone w większości przez inwestorów prywatnych. Jest to wartość realna, wyrażona według obecnej wartości pieniądza. Zakładamy, że 60 proc. finansowania pozyskamy z długu, czyli na przykład obligacji lub kredytu konsorcjalnego. Na organizację finansowania dłużnego przyjdzie jednak czas później" - mówi cytowany przez "PB" prezes CPK Mikołaj Wild.

"Zaczniemy natomiast od 40 proc., które chcemy zdobyć od inwestorów obejmujących udziały w spółce lotniskowej, operatorze Portu Solidarność. Tę pulę podzielimy proporcjach: 51 proc. dla skarbu państwa i państwowych osób prawnych oraz 49 proc. dla inwestorów branżowych i finansowych" - zaznacza Wild.

Zgłosili się już pierwsi inwestorzy, którzy chcą inwestować w CPK

"PB" pisze, że z informacji, do których dotarł, wynika, iż zgłosili się wielcy gracze, np. globalne fundusze inwestycyjne, spółka miała też zaprosić do współpracy operatorów lotnisk; wśród zainteresowanych ma być Incheon International Airport Corporation (IIAC), zarządca lotniska w Seulu, doradca strategiczny CPK.

"Do połowy przyszłego roku planujemy mieć krótką listę inwestorów i na tyle skrystalizowaną strukturę właścicielską, żeby możliwe było podpisanie pierwszych umów inwestycyjnych" - mówi cytowany przez "PB" prezes CPK.

Spółka odpowiedzialna za powstanie lotniska jest bliska wyboru wykonawców czterech wielkich pakietów projektowych

Gazeta donosi też, że odpowiedzialna za powstanie lotniska spółka jest też bliska wyboru wykonawców czterech wielkich pakietów projektowych

"Przed wakacjami podała, że do przetargu na projekt terminala pasażerskiego i dworca kolejowego (tzw. master architekta)z budżetem wysokości 1 mld zł zaprosiła pięć biur, które uczestniczyły w dialogu konkurencyjnym: brytyjskie Foster Partners i Zaha Hadid, amerykańskie Kohn Pedersen Fox (KPF), hiszpańskie Vidal Asociados Estudio de Arquitectura oraz amerykańsko-libańskie Dar Al-Handasah i Perkins and Will" - czytamy.

"W najbliższych dniach podpiszemy umowę z generalnym projektantem inżynierii lądowej - na projekt dróg startowych i kołowania, płyt postojowych itd. Jej wartość to kilkaset milionów złotych. Będą też kontrakty z zakresu tzw. support infrastructure engineering z podmiotami odpowiedzialnymi za inwestycje kubaturowe, np. cargo, wieżę, MRO [hangary serwisowe - red.] itp. Podzielimy je na dwie części: stricte lotniskową i obejmującą obiekty, w przypadku których doświadczenie lotniskowe nie będzie kluczowe. Ostatni z wielkich pakietów dotyczy integracji systemu lotniskowego" - mówi cytowany przez gazetę Mikołaj Wild, zapewniając, że otwarcie CPK w 2028 roku "jest realne".

Poznajcie najbardziej nowoczesne firmy. Tak wyglądał finał konkursu The Best of Industry 4.0

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl