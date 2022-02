Są już znane wyniki przewozowe polskiej kolei w całym 2021 roku

245,1 mln pasażerów i 243,6 mln ton towarów - to wyniki przewozowe kolei w 2021 r. W porównaniu z 2020 r. na kolej wróciło 35,7 mln pasażerów, a przewieziona masa wzrosła o 20,4 mln ton. W przewozach pasażerskich sytuacja nie wróciła jeszcze do stanu sprzed pandemii, jednak przewozy towarowe były na wyższym poziomie niż w 2019 r. Dane przedstawił Urząd Transportu Kolejowego.

Przewozy towarowe

W przewozach towarów w 2021 r. odnotowano wzrosty danych eksploatacyjnych w stosunku do roku poprzedniego. Przewieziono 243,6 mln ton towarów. Przełożyło się to na wzrost o 20,4 mln ton (9,1 proc.), porównując z 2020 r. Praca przewozowa wyniosła niemal 56 mld tonokilometrów - wzrost o 3,8 mld tonokilometrów (7,2 proc.). Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 81,6 mln pociągokilometrów, co oznaczało wzrost o 4,1 mln pociągokilometrów (5,3 proc.). Średnia odległość przewozu ładunków wyniosła w 2021 r. 230 km - o 4 km mniej w porównaniu do 2020 r.Masa ładunków w 2021 r. była większa także od tej z 2019 r. Przewieziono o 7,2 mln ton więcej (3,1 proc.). W zakresie pracy przewozowej wzrost wyniósł 0,1 proc., co przełożyło się na 78 mln tonokilometrów, a w zakresie pracy eksploatacyjnej miał miejsce spadek o -0,9 proc., czyli 0,7 mln pociągokilometrów. Średnia odległość zmniejszyła się o 6,7 km.- W przewozach towarowych w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. sytuacja była stabilniejsza, na rynku nie było już takiej dozy niepewności, a przewoźnicy dostosowali się do nowych realiów. Słabszymi miesiącami były jedynie styczeń i luty, ale od marca przewozy były już na stabilnym poziomie. W ostatniej dekadzie jedynie w 2018 r. została przewieziona większa masa towarów. Mimo to zauważalna jest tendencja utraty przez transport kolejowy udziałów w rynku względem transportu drogowego. W Polsce z roku na rok sukcesywnie zwiększa się masa i wolumen przewiezionych dóbr, jednak dane pokazują, że to transport drogowy w głównej mierze jest beneficjentem tych zmian. W perspektywie całego rynku niepokojący jest fakt, że transport towarów koleją jest ciągle za mało konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego - komentuje Ignacy Góra.Czytaj także: Polska kolej przyspiesza, ale transport drogowy i tak jej odjeżdża