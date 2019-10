Sądne dni dla Boeinga. Mija rok od pierwszej katastrofy feralnego samolotu

We wtorek 29 października mija dokładnie rok od katastrofy Boeinga B737 Max niskokosztowego indonezyjskiego przewoźnika Lion Air. Nikt chyba nie przypuszczał, jakie będą jej konsekwencje i do czego doprowadzą. Dopiero drugi raz w historii masowej awiacji mamy do czynienia z sytuacją, że błędy konstrukcyjne uczyniły nowy model samolotu niebezpiecznym. Pierwszy raz - w przypadku modelu Comet - wynikało to z niewiedzy, drugi raz - w przypadku Boeinga B737 Max - winna była bezwzględna walka o klienta.

Wyprodukowano ponad 10 tys. B737, jednak najnowsza wersja przyczyniła się do ogromnych szkód wizerunkowych dla koncernu.

Nowy B737 miał skutecznie walczyć z produkowanymi przez największego konkurenta - koncern Airbus - nowymi wersjami A320. Zamiast tego zepchnął Boeinga na skraj przepaści.

Wciąż nie wiadomo, kiedy B737 Max powróci na trasy.

Odpowiedź na nowe Airbusy